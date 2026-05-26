Der „Killer“ mit dem Babygesicht

Die Königsklasse hat sich verändert. Zu 100 Prozent nachhaltiges E-Fuel ersetzt das hochgiftige Superbenzin, die Reifenwechsel dauern nur noch zwei Sekunden, die Fahrer sind keine verrückten Hasardeure mehr, sondern eher Cockpit-Manager, die die Batterie-Energie zu verwalten haben – und im richtigen Augenblick den „Overtake Mode“ aktivieren müssen. Ein 19-Jähriger mischt die härteste Rennserie der Welt auf, Kimi Antonelli ist der erste Fahrer überhaupt, der seine ersten vier Formel-1-Siege in Serie feiern konnte. Ein Teenager, der die WM anführt, zwei Gesichter hat. Außerhalb der Strecke bescheiden, bodenständig und nahbar, im Auto unerschrocken, kompromisslos, fokussiert und aggressiv.