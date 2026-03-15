„Da muss man keine Ahnung von Fußball haben. . .!“

Eine gelb-rote Karte ließ die Wogen in der Ballspielhalle Viktring am Sonntag hochgehen – dann verlor FUTSAL Klagenfurt das Match mit 2:5 und somit die Erstliga-Finalserie gegen den AFC Graz. Doch der Sportchef kam gleich mit einer Kampfansage ums Eck. Die Highlights zur Partie gibt's oben im Video.