„Da muss man keine Ahnung von Fußball haben. . .!“

Union Berlin feiert wichtigen Sieg in Freiburg
Deutsche Bundesliga
Eine gelb-rote Karte ließ die Wogen in der Ballspielhalle Viktring am Sonntag hochgehen – dann verlor FUTSAL Klagenfurt das Match mit 2:5 und somit die Erstliga-Finalserie gegen den AFC Graz. Doch der Sportchef kam gleich mit einer Kampfansage ums Eck. Die Highlights zur Partie gibt's oben im Video.
Bummvolle Halle, 900 lautstarke Fans in Viktring – doch am Ende gab es viele hängende Köpfe. Denn FUTSAL Klagenfurt verlor am Sonntag das zweite Match der „Best of 3“-Finalserie gegen AFC Graz 2:5 – und muss sich mit einem Gesamtscore von 0:2 mit dem Vizetitel der 1. ÖFB-Liga begnügen.
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