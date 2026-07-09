1300 politische Gefangene auf Kuba dokumentiert

Verbleib von Künstler Otero nach Entlassung unbekannt

Die meisten Aktivisten und Dissidenten befinden sich inzwischen entweder in Haft oder im Exil. Einer von ihnen ist der bildende Künstler Luis Manuel Otero Alcántara. Nach der vollständigen Verbüßung seiner fünfjährigen Haftstrafe hätte Otero an diesem Donnerstag (Ortszeit) freikommen sollen. Laut der Organisation Justicia 11J wurde er jedoch bereits vor zwei Tagen aus einem Hochsicherheitsgefängnis abgeholt; sein Verbleib sei seither unbekannt.