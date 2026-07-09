Diese Nachbarn teilen sich zwei Monate ein Auto

An dieser Stelle setzt das Projekt „FReD im Dorf“ an. Die Idee: Sechs Nachbarn teilen sich ein Auto, wer es braucht, nutzt es und stellt es dann wieder für die anderen vor das Haus. Anders als herkömmliche Carsharing-Angebote ist das Auto in dem Fall der Hermagorer Familien direkt für die Nachbarschaft abgestellt und leicht zugänglich.