Sperren und Parken beim „See in Flammen“

Wer sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen will, kommt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für „See in Flammen“ wurden extra zwei zusätzliche Parkplätze angelegt. Beim Parkplatz West, am Seenweg gegenüber Hotel Mori, sowie beim Parkplatz Ost beim Terrassenweg, kann um 6 Euro geparkt werden. Beide Stellplätze sind nicht weit weg von der Seepromenade, außerdem wird ein kostenloses See-Shuttle fahren. Wer noch näher parken will, kann den Parkplatz bei der Tourismusinfo für 15 Euro benutzen. Dort können auch Menschen mit Behinderung ab 17 Uhr kostenlos ihre Fahrzeuge abstellen.