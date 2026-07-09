Sperren und Parken beim „See in Flammen“

Großevent am Klopeiner See sorgt heute für Sperren und Umleitungen. Eigene Parkplätze wurden – zusätzlich zu den bestehenden beim Tourismuszentrum – eingerichtet, rund um den See wird abgeschleppt.
Einmal im Jahr bebt der Klopeiner See regelrecht, wenn heute, am Zeugnistag der Kärntner Kinder, zum „See in Flammen“ geladen wird. Rund um den See erwarten Besucher Live-Musik, Kulinarik und unterschiedliche Side-Events, bis es um 23 Uhr mit dem wohl größten See-Feuerwerk Österreichs losgeht.
Bis dahin lockt etwa die Wasserrettung Klopein zu ihrem Kulinarik-Zelt im Camping Nord, am Südufer (beim Aussichtspunkt mit Ballon) darf beim Round Table für den Guten Zweck genossen werden. Im Zentrum werden Gaukler mit einer Show begeistern.
Wer sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen will, kommt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für „See in Flammen“ wurden extra zwei zusätzliche Parkplätze angelegt. Beim Parkplatz West, am Seenweg gegenüber Hotel Mori, sowie beim Parkplatz Ost beim Terrassenweg, kann um 6 Euro geparkt werden. Beide Stellplätze sind nicht weit weg von der Seepromenade, außerdem wird ein kostenloses See-Shuttle fahren. Wer noch näher parken will, kann den Parkplatz bei der Tourismusinfo für 15 Euro benutzen. Dort können auch Menschen mit Behinderung ab 17 Uhr kostenlos ihre Fahrzeuge abstellen.
Zwischen 18 Uhr und 2 Uhr ist die Norduferstraße eine Einbahn in Fahrtrichtung Ostufer, die Ostuferstraße ist in Fahrtrichtung Südufer eine Einbahnstraße. Es gilt Halte- und Parkverbot entlang der Norduferpromenade. Die Westuferstraße zwischen der Tourismusinfo und der Kreuzung mit dem Kleinseeweg ist gesperrt.
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