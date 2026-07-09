Beim Abstieg vom Gipfel über Felsen abgestürzt

Beim Bergsteigen in Osttirol stürzte am Donnerstag ein Deutscher über felsiges Gelände ab. Mittels Taubergung wurde er gerettet und ins Spital nach Lienz geflogen.
Auf dem Gipfel der Seespitze in St. Jakob in Defereggen, auf 3021 Meter, wollte ein Deutscher stehen, was er am Donnerstag auch genießen konnte. Gegen 13.30 Uhr war der 66-Jährige bereits im Abstieg und kam vom markierten Steig ab.
Beim Versuch, wieder zum Steig hinaufzuklettern, stürzte er mehrere Meter tief in felsiges Gelände. Er versuchte erneut aufzusteigen, verletzte sich dabei jedoch an der Schulter, sodass er nicht mehr weiterkam.
Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers erstversorgt, mittels Tau geborgen und in das BKH Lienz geflogen.
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