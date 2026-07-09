Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rumäne war erst 44

Drama! Ex-Teamspieler in Badesee hilflos ertrunken

Fußball International
09.07.2026 18:41
Gabriel Mureșan im Teamdress Rumäniens (re.) bei einem Testspiel gegen Brasilien mit dem damals ...
Gabriel Mureșan im Teamdress Rumäniens (re.) bei einem Testspiel gegen Brasilien mit dem damals im Jahr 2011 noch jungen Neymar(Bild: APA-Images / AFP / VANDERLEI ALMEIDA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Rumäniens Fußball trägt nach einem tragischen Unfall Trauer: Mit Gabriel Mureșan ist ein früherer Teamspieler der Südosteuropäer bei einem Badeunfall tödlich verunglückt! Der Ex-Fußball-Profi ertrank offenbar hilflos in einem See nahe der Gemeinde Apold, der er seit 2020 als Bürgermeister vorstand. Er wurde nur 44 Jahre alt …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die genauen Umstände der Tragödie sind zwar noch nicht allumfassend geklärt, aber aus Rumänien heißt es, dass Mureșan am Mittwochabend nach einer Feier erst einen Saunagang absolviert hatte, ehe er noch eine Runde zum Schwimmen in den nahen Badesee ging.

Als er nicht und nicht zurückkehrte, schlugen Freunde des u.a. in 176 Pflichtspielen für den rumänischen Spitzenklub CFR Cluj aufgelaufenen Ex-Kickers gegen 23 Uhr Alarm.

Suche war nicht von Erfolg gekrönt
Doch die Suche war nicht von Erfolg gekrönt, als Mureșan rund zweieinhalb Stunden später im Wasser treibend entdeckt wurde, war es bereits zu spät – die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.

Gabriel Mureșan im Teamdress Rumäniens (re.)
Gabriel Mureșan im Teamdress Rumäniens (re.)(Bild: AP/FRANCOIS MORI)

Obduktion angeordnet
Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären, ob vielleicht der Temperaturwechsel von der Sauna in den doch kühleren See einen Kollaps ausgelöst hatte.

Die Kunde vom Tod des neunfachen Teamspielers verbreitete sich in Rumänien umgehend – so sprach etwa der rumänische Fußball-Verband „der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Mureșan kannten, sein tiefstes Beileid aus“.

Auch vonseiten des CFR Cluj, für den der Verstorbene als defensiver Mittelfeldspieler jeweils drei Meister- und Pokal-Titel sowie zwei Supercup-Trophäen miteingefahren hatte, gab es eine emotionale Reaktion auf die Todesnachricht.

„Wir vermissen dich bereits und können immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr unter uns bist! Wir danken dir für alles, was du für unseren Klub getan hast!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
09.07.2026 18:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
128.272 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
96.921 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.795 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1665 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1069 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Fußball International
Rumäne war erst 44
Drama! Ex-Teamspieler in Badesee hilflos ertrunken
Erst Debakel, dann das
Bittere Diagnose! WM-Kicker verletzt sich schwer
Sport Tv Logo
Urlaub statt Transfer
Miami? Selbst Messi wird Alaba nicht locken können
Deutschland ruft
Salzburg-Goalie Schlager vor Wechsel nach Bremen!
Zukunft offen, aber:
Nach Kollaps! Eriksen beginnt Reha in Dänemark
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf