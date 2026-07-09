Drama! Ex-Teamspieler in Badesee hilflos ertrunken

Rumäniens Fußball trägt nach einem tragischen Unfall Trauer: Mit Gabriel Mureșan ist ein früherer Teamspieler der Südosteuropäer bei einem Badeunfall tödlich verunglückt! Der Ex-Fußball-Profi ertrank offenbar hilflos in einem See nahe der Gemeinde Apold, der er seit 2020 als Bürgermeister vorstand. Er wurde nur 44 Jahre alt …
Die genauen Umstände der Tragödie sind zwar noch nicht allumfassend geklärt, aber aus Rumänien heißt es, dass Mureșan am Mittwochabend nach einer Feier erst einen Saunagang absolviert hatte, ehe er noch eine Runde zum Schwimmen in den nahen Badesee ging.
Als er nicht und nicht zurückkehrte, schlugen Freunde des u.a. in 176 Pflichtspielen für den rumänischen Spitzenklub CFR Cluj aufgelaufenen Ex-Kickers gegen 23 Uhr Alarm.
Suche war nicht von Erfolg gekrönt
Doch die Suche war nicht von Erfolg gekrönt, als Mureșan rund zweieinhalb Stunden später im Wasser treibend entdeckt wurde, war es bereits zu spät – die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.
Obduktion angeordnet
Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären, ob vielleicht der Temperaturwechsel von der Sauna in den doch kühleren See einen Kollaps ausgelöst hatte.
Die Kunde vom Tod des neunfachen Teamspielers verbreitete sich in Rumänien umgehend – so sprach etwa der rumänische Fußball-Verband „der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Mureșan kannten, sein tiefstes Beileid aus“.
Auch vonseiten des CFR Cluj, für den der Verstorbene als defensiver Mittelfeldspieler jeweils drei Meister- und Pokal-Titel sowie zwei Supercup-Trophäen miteingefahren hatte, gab es eine emotionale Reaktion auf die Todesnachricht.
„Wir vermissen dich bereits und können immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr unter uns bist! Wir danken dir für alles, was du für unseren Klub getan hast!“
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