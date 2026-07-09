Opfer in Hinterhalt gelockt und brutal verprügelt

Junge Männer lauerten in Gebüsch

Begonnen hatte alles harmlos: Snapchat, ein freundschaftlicher Austausch zwischen dem 16-Jährigen und seinem späteren Opfer. Als der 25-Jährige Interesse zeigt und sich als homosexuell offenbart, kommt es zum ersten Treffen im Cineplexx Hohenems. „Ich wusste ja, dass er schwul ist, und fühlte mich daher auch ein bisschen unwohl. Aber ich dachte, vielleicht ändert er sich ja“, gesteht der Beschuldigte vor Gericht. Ein zweites Date wird vereinbart, nahe dem Bahnhof Altach. Was das intelligenzgeminderte Opfer nicht ahnt: Der 16-Jährige kommt nicht allein. Fünf weitere junge Männer lauern bereits im Gebüsch. „Sie stürmten aus dem Versteck und zwangen das Opfer zuzugeben, dass es pädophil sei und sich der Polizei stellen solle“, schildert Staatsanwältin Konstanze Erath die folgenden Momente.