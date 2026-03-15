Ein Trio auf der Jagd nach fiesen Untermietern

Wer auf den Hof der Familie Hirsch in Feldkirch kommt, wird nicht nur von den Familienmitgliedern, sondern auch von zwei Labrador-Retriever begrüßt. „Am besten einfach ignorieren“, ruft Sabine Hirsch, als das vierbeinige Duo angesprungen kommt. Die Sache mit dem Ignorieren fällt gar nicht so leicht, denn der helle Vierbeiner, Daya, scheint besonders liebebedürftig zu sein. Nachdem man ihn begrüßt, gestreichelt und die Schlappohren gekrault hat, weicht er einem kaum mehr von der Seite.