Satellit abgefeuert
Umlaufbahn von Asteroid durch Beschuss verändert
Asteroiden düsen durchs All und können die Erde bedrohen. Jetzt gelang es Forschern erstmals, die Bahn eines Himmelskörpers zu ändern – durch den Beschuss mit einer Sonde! Ein österreichischer Impaktforscher hat die neue Technologie für die „Krone“ unter die Lupe genommen.
„Feuerball über Niedersachsen!“, „Lichtstreif am Himmel löst Notrufe aus“, „Meteorit über Deutschland trifft Haus!“ – nur drei von vielen Schlagzeilen, die am vergangenen Wochenende in Deutschland für ziemlich viel Aufregung sorgten.
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