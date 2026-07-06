Hat Trump wegen Sperre bei FIFA angerufen?

Brisante Entwicklung vor dem WM-Achtelfinal-Duell zwischen dem Team der USA und jenem von Belgien: Die Aussetzung der Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun, der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina eigentlich in der Nacht auf Dienstag hätte zusehen müssen, soll erst nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino in die Wege geleitet worden sein!