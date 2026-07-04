Norbert Hofer und der österreichische Atomreaktor

Laut chinesischer Propaganda könnte man mit dem massenhaft vorhandenen Thorium die Volksrepublik 60.000 Jahre mit Strom versorgen. Bis 2028 soll der erste Thoriumreaktor in Betrieb gehen. Doch auch in Europa tut sich auf diesem Feld etwas – und zwar in Österreich. Wie die „Krone“ berichtete, ging das steirische Start-up „Emerald Horizon“ vor Kurzem an die Börse. Diese Firma will einen Thoriumreaktor auf den Markt bringen, einen sogenannten SMR (small modular reactor). Small ist hier wörtlich zu nehmen: Das Ding ist klein, es liefert nicht ein paar Hundert Megawatt wie das chinesische Modell, sondern 25. Modular heißt: Man kann je nach Bedarf mehrere (viele) Reaktoren zusammen schalten.