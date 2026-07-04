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Norbert Hofer und der österreichische Atomreaktor

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04.07.2026 08:00
Das steirische Unternehmen „Emerald Horizon“ sorgt mit einem Thoriumreaktor für Furore. Das ...
Das steirische Unternehmen „Emerald Horizon“ sorgt mit einem Thoriumreaktor für Furore. Das Konzept hat definitiv Zukunft.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, Emerald Horizon)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Über den Thoriumreaktor wurde an dieser Stelle bereits berichtet – China will einen solchen in der Wüste Gobi bauen. Doch auch eine österreichische Firma hat auf diesem Feld Ambitionen. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr über ein Projekt, das man im Auge behalten sollte.

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Laut chinesischer Propaganda könnte man mit dem massenhaft vorhandenen Thorium die Volksrepublik 60.000 Jahre mit Strom versorgen. Bis 2028 soll der erste Thoriumreaktor in Betrieb gehen. Doch auch in Europa tut sich auf diesem Feld etwas – und zwar in Österreich. Wie die „Krone“ berichtete, ging das steirische Start-up „Emerald Horizon“ vor Kurzem an die Börse. Diese Firma will einen Thoriumreaktor auf den Markt bringen, einen sogenannten SMR (small modular reactor). Small ist hier wörtlich zu nehmen: Das Ding ist klein, es liefert nicht ein paar Hundert Megawatt wie das chinesische Modell, sondern 25. Modular heißt: Man kann je nach Bedarf mehrere (viele) Reaktoren zusammen schalten.

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