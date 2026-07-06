Unwürdiger Neymar-Abschied: Erst Zoff, dann Tränen

Neymar trat an – leistete sich aber ein unnötiges Wortgefecht mit Norwegen-Torhüter Ørjan Nyland. Der Brasilianer redete auf den Keeper ein, dieser reagierte mit einem provokanten Lachen und nach einem kurzen hitzigen Hin und Her vollendete Neymar zum 1:2. Es war Neymars 80. Tor im Teamtrikot. Er ist damit Rekordtorschütze der „Selecao“. Der Stürmer tippte sich anschließend auf die Brust und verspottete Nyland. Eine Szene, die dem Routinier keine Sympathiepunkte einbrachte.