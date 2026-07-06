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Unwürdiger Neymar-Abschied: Erst Zoff, dann Tränen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 02:20
Neymar verabschiedet sich von der großen WM-Bühne.
Neymar verabschiedet sich von der großen WM-Bühne.(Bild: EPA/WILL OLIVER)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Was für ein unrühmlicher Abschied von Brasilien-Star Neymar. Bei seinem letzten WM-Match leistete sich der Routinier zuerst ein Frustfoul, lieferte sich ein unnötiges Wortgefecht und brach nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen schließlich unter Tränen auf dem Platz zusammen. Immerhin verwandelte er zuvor noch einen Elfmeter ...

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Tränenreich endete dieser durchaus geschichtsträchtige WM-Abend! Erling Haaland ließ mit einem Doppelpack die ambitionierten Titelträume der Brasilianer jäh und schon im Achtelfinale platzen. Die 1:2-Niederlage beendete auch den letzten WM-Titeltraum von Superstar Neymar.

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Denn der 34-Jährige wird in vier Jahren nicht mehr dabei sein. Vielmehr deuteten seine Aussagen nach dem Match auf ein baldiges Ende seiner Nationalteam-Karriere hin: „Ich habe versucht. Ich habe versucht. Es begann hier im Met Life Stadion und jetzt findet es hier ein Ende. Es ist jetzt vorbei ...“

Der Abgang jenes Spielers, auf dem einst die ganzen Hoffnungen seines Landes bei der Heim-WM 2014 lasteten, und der dort einige der bittersten Tage seiner Karriere erlebte, war beim Turnier zwölf Jahre später aber wenig ruhmreich. 

Frustfoul nach Haaland-Doppelpack
In der 67. Minute betrat Neymar das Spielfeld – noch beim Stand von 0:0. Kurze Zeit später sollte das 0:1 durch Haaland fallen (79.) und dann auch noch der zweite Treffer des Topstürmers (90.). Ein Doppelschlag, der für großen Frust bei Neymar sorgte. Und dieser entlud sich in der Nachspielzeit.

Der Routinier trat Norwegen-Kicker Martin Ødegaard von hinten böse in die Beine. Chance auf den Ball hatte er in dieser Szene nicht. Am Ende sah Neymar dafür die Gelbe Karte. Kurz gab es Aufregung, aber die Gemüter konnten sich nochmal beruhigen. 

Ein tragisches WM-Ende
So kam Neymar schließlich sogar noch zu einem letzten WM-Treffer. In der achten Minute der Nachspielzeit verpasste Leo Østigård seinem Gegenspieler Casemiro einen heftigen Ellbogenschlag und verursachte dadurch einen Elfmeter. 

Neymar musste von seinen Teamkollegen getröstet werden.
Neymar musste von seinen Teamkollegen getröstet werden.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Neymar trat an – leistete sich aber ein unnötiges Wortgefecht mit Norwegen-Torhüter Ørjan Nyland. Der Brasilianer redete auf den Keeper ein, dieser reagierte mit einem provokanten Lachen und nach einem kurzen hitzigen Hin und Her vollendete Neymar zum 1:2. Es war Neymars 80. Tor im Teamtrikot. Er ist damit Rekordtorschütze der „Selecao“. Der Stürmer tippte sich anschließend auf die Brust und verspottete Nyland. Eine Szene, die dem Routinier keine Sympathiepunkte einbrachte.

Zumal am Ende der Norweger zuletzt lachen konnte. Denn kurz nach dem Neymar-Treffer endete die Partie mit dem WM-Aus Brasiliens. Neymar brach auf dem Platz unter Tränen zusammen und musste von seinen Teamkollegen getröstet werden. Sein Traum vom großen Titel ist endgültig geplatzt und Neymar verlässt die Bühne als unvollendetes Fußball-Versprechen ... 

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