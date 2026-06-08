Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Strand entdeckt

Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn

Wissen
08.06.2026 13:09
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Bei einem Spaziergang an einem Strand im Osten von England hat ein elfjähriger Schulbub kürzlich ein ungewöhnliches steinartiges Objekt am Ufer entdeckt. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich dabei um den Backenzahn einer längst ausgestorbenen Rüsseltierart.

0 Kommentare

Charlie Orchard-Lisle, der Elefanten zu seinen Lieblingstieren zählt, war mit seinen Eltern am Strand von Bawdsey, einem Küstendorf auf der Halbinsel Deben in der Grafschaft Suffolk unterwegs gewesen, als er den geschätzt 1,8 Millionen Jahre alten und etwa zehn Zentimeter großen Zahn fand (siehe Video oben).

„Wir gingen spazieren und sahen dieses Ding am Ufer, wo die Wellen plätscherten. Es war ziemlich auffällig, denn es fiel uns beiden ins Auge. Also hoben wir es auf und mein Mann kam dann dazu“, berichtete Charlies Mutter Eleanor. „Zehn Minuten zuvor hatte mir mein Sohn noch erzählt, wie sehr er Elefanten liebt“, so die Frau.

Charlie (im Bild mit seinen Eltern) fand den etwa zehn Zentimeter großen Zahn (rechts) am ...
Charlie (im Bild mit seinen Eltern) fand den etwa zehn Zentimeter großen Zahn (rechts) am Strand.(Bild: kameraOne (Screenshots))

„Wir merkten sofort, dass es etwas Besonderes war. Es fühlte sich anders an. Es ist ziemlich unglaublich, und ich kann kaum glauben, dass man etwas so Altes finden kann, das vor 1,8 Millionen Jahren existierte und dann einfach am Strand auftaucht“, sagte die Mutter des Elfjährigen.

Zahn vermutlich durch Erosion freigelegt
Sie vermutete, dass der Zahn möglicherweise in der roten Steilküste bei Bawdsey vergraben war und durch Erosion freigelegt wurde. Ein Foto des Zahns wurde an Adrian Lister weitergeleitet, einen führenden Paläontologen am Natural History Museum in London, der bestätigte, dass es sich bei dem Fund um einen linken oberen Backenzahn eines sogenannten Anancus avernensis handelt.

Anancus ist eine ausgestorbene Gattung der Rüsseltiere, von denen es etwa zehn Arten gab. Sie zählte zu den größten Gattungen der Rüsseltiere – zu denen auch die Elefanten und Mammuts gehören – und lebte vor etwa sieben bis circa 1,8 Millionen Jahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
08.06.2026 13:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
223.180 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
134.421 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
127.811 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1439 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1283 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1221 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Wissen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
UNO-Bericht warnt:
Ökologischer Fußabdruck von KI-Tools gigantisch!
Krone Plus Logo
Einzig vorkommende Art
Heimische Schildkröte ist vom Aussterben bedroht
Krone Plus Logo
Faszination All
Warum der Weltraum uns immer wieder begeistert
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf