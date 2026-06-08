Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn

Bei einem Spaziergang an einem Strand im Osten von England hat ein elfjähriger Schulbub kürzlich ein ungewöhnliches steinartiges Objekt am Ufer entdeckt. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich dabei um den Backenzahn einer längst ausgestorbenen Rüsseltierart.
Charlie Orchard-Lisle, der Elefanten zu seinen Lieblingstieren zählt, war mit seinen Eltern am Strand von Bawdsey, einem Küstendorf auf der Halbinsel Deben in der Grafschaft Suffolk unterwegs gewesen, als er den geschätzt 1,8 Millionen Jahre alten und etwa zehn Zentimeter großen Zahn fand (siehe Video oben).
„Wir gingen spazieren und sahen dieses Ding am Ufer, wo die Wellen plätscherten. Es war ziemlich auffällig, denn es fiel uns beiden ins Auge. Also hoben wir es auf und mein Mann kam dann dazu“, berichtete Charlies Mutter Eleanor. „Zehn Minuten zuvor hatte mir mein Sohn noch erzählt, wie sehr er Elefanten liebt“, so die Frau.
„Wir merkten sofort, dass es etwas Besonderes war. Es fühlte sich anders an. Es ist ziemlich unglaublich, und ich kann kaum glauben, dass man etwas so Altes finden kann, das vor 1,8 Millionen Jahren existierte und dann einfach am Strand auftaucht“, sagte die Mutter des Elfjährigen.
Zahn vermutlich durch Erosion freigelegt
Sie vermutete, dass der Zahn möglicherweise in der roten Steilküste bei Bawdsey vergraben war und durch Erosion freigelegt wurde. Ein Foto des Zahns wurde an Adrian Lister weitergeleitet, einen führenden Paläontologen am Natural History Museum in London, der bestätigte, dass es sich bei dem Fund um einen linken oberen Backenzahn eines sogenannten Anancus avernensis handelt.
Anancus ist eine ausgestorbene Gattung der Rüsseltiere, von denen es etwa zehn Arten gab. Sie zählte zu den größten Gattungen der Rüsseltiere – zu denen auch die Elefanten und Mammuts gehören – und lebte vor etwa sieben bis circa 1,8 Millionen Jahren.
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