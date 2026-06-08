Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn

„Wir gingen spazieren und sahen dieses Ding am Ufer, wo die Wellen plätscherten. Es war ziemlich auffällig, denn es fiel uns beiden ins Auge. Also hoben wir es auf und mein Mann kam dann dazu“, berichtete Charlies Mutter Eleanor. „Zehn Minuten zuvor hatte mir mein Sohn noch erzählt, wie sehr er Elefanten liebt“, so die Frau.