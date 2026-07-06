Ghana-Trainer tritt zurück und übt Kritik

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Kolumbien in Kansas City erklärte der 73 Jahre alte Portugiese, dass er nicht weiter im Amt bleiben werde. Für Queiroz, der den Posten erst im April nach Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Otto Addo übernommen hatte, war es die fünfte WM als Coach in Serie.