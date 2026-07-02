Studie zeigt keinen Nutzen von Hautkrebs-Screening

An dem Programm nahmen allerdings auch nicht viele Menschen teil. Zwischen 2019 und 2022 beteiligten sich zwischen 6,4 und 9,2 Prozent der anspruchsberechtigten Versicherten an einem Screening in einer Hausarztpraxis und zwischen 6,2 und 7 Prozent an einem Screening in einer dermatologischen Praxis. Alle Krankenversicherten können das Angebot einer Ganzkörperuntersuchung auf verdächtige Hautveränderungen alle zwei Jahre nutzen.