Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angebot in Deutschland

Studie zeigt keinen Nutzen von Hautkrebs-Screening

Wissen
02.07.2026 07:48
Das Hautkrebs-Screening in Deutschland hat laut einer aktuellen Studie keinen Einfluss auf die ...
Das Hautkrebs-Screening in Deutschland hat laut einer aktuellen Studie keinen Einfluss auf die Melanomsterblichkeit (Symbolbild).(Bild: skvalval/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland ist 2008 ein bevölkerungsweites Hautkrebs-Screening eingeführt worden. Kein einziges anderes Land auf der Welt hat ein solches Programm. Laut einer aktuellen Studie bringt es aber nicht den erhofften Nutzen. So ist die Sterblichkeit zwischen 2009 und 2022 sogar geringer gesunken als in neun Nachbarländern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Studie wurde von Fachleuten des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen und der Universität Lübeck durchgeführt. Das zentrale Ergebnis: Die Melanomsterblichkeit ist seit der Einführung des Programms in Deutschland nicht mehr zurückgegangen als in Nachbarländern. Dort ist die Sterblichkeit um durchschnittlich zwei Prozent jährlich gesunken, in Deutschland nur um 1,8 Prozent.

An dem Programm nahmen allerdings auch nicht viele Menschen teil. Zwischen 2019 und 2022 beteiligten sich zwischen 6,4 und 9,2 Prozent der anspruchsberechtigten Versicherten an einem Screening in einer Hausarztpraxis und zwischen 6,2 und 7 Prozent an einem Screening in einer dermatologischen Praxis. Alle Krankenversicherten können das Angebot einer Ganzkörperuntersuchung auf verdächtige Hautveränderungen alle zwei Jahre nutzen.

Lesen Sie auch:
Die Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) hat am Mittwoch einen Vorschlag zur ...
Vorsorge gegen Krebs
Diese Menschen sollten regelmäßig zum Hautarzt
01.07.2026
Was Sie wissen müssen
Hautkrebs: Ursachen, Behandlung und Vorsorge
03.07.2025

Abschaffung wird bereits überlegt
Einen Vorteil hinsichtlich der Melanomsterblichkeit hätten auch frühere Studien nicht nachweisen können, schrieben die Autorinnen und Autoren. Die deutsche Regierung überlegt nun, das kostenlose Hautkrebs-Screening wieder abzuschaffen oder alternativ nur noch für Risikogruppen anzubieten. Durch Vortests könnten künftig mehr Gefährdete untersucht werden, hieß es.

Unbestritten ist hingegen der Wert anderer Krebs-Früherkennungsprogramme: In Deutschland wurde beispielsweise bereits ein Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm mittels Niedrig-Dosis-CT-Untersuchung langjähriger Raucherinnen und Raucher etabliert. Das wird auch schon seit Langem für Österreich gefordert. Hierzulande sterben ungefähr 4000 Menschen jährlich an Lungenkrebs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
02.07.2026 07:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandNiedersachsen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
160.292 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
143.050 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
137.583 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1543 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Babler nennt Alaba, Laimer und Co. „Spielerinnen“
787 mal kommentiert
Andreas Babler war bei David Alaba und Co. zu Besuch. Bei seinen Schilderungen darüber zog er ...
Mehr Wissen
Angebot in Deutschland
Studie zeigt keinen Nutzen von Hautkrebs-Screening
Krone Plus Logo
Warnungen ernst nehmen
Oha! Darum warten nicht einfach nur Hitzegewitter
Vorsicht geboten
Koffein-Drinks führen bei Kindern zu Herzrasen
Wird adaptiert
NASA will Mars-Rover vielleicht zum Mond schicken
Klima-Experten besorgt
Meere so warm wie noch nie um diese Jahreszeit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf