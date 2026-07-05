Am Himmel über den Bergen lauert tödliche Gefahr

Gefahr der Schrittspannung

„Wer trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch in ein Gewitter gerät, sollte sich von den höchsten Punkten in der Umgebung entfernen“, rät Bergretter Eder, „am besten ist es, in einer Mulde zu hocken und sich nicht zu bewegen.“ Wer hingegen weitergehe, laufe Gefahr, dass bei einem Blitzeinschlag durch die Schrittspannung Strom durch den Körper fließen könne. Dies bedeute Lebensgefahr!