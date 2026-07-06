Sommer-Familienurlaub in der Steiermark gewinnen!

Holen Sie sich Ihren sommerfrischen Familienurlaub in der Steiermark. Das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht in der Erlebnisregion Murau verlost eine Woche Familienurlaub mit Halbpension.
Das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht ist der ideale Ausgangspunkt für einen Sommerurlaub mit der ganzen Familie im Herzen der Steiermark. Die Erlebnisregion Murau lädt zu Wanderungen, Radtouren und Ausflügen in die Natur ein. E-Bikes inkl. Zubehör können direkt im Hotel ausgeliehen werden, auch Hunde sind herzlich willkommen.
Erleben Sie die steirische Sommerfrische bei einem Familienurlaub inklusive Halbpension. Bei einer Buchung ab 4 Nächten schenken wir Ihnen eine Nacht. Freuen Sie sich außerdem auf kostenlose Kinderbetreuung mit abwechslungsreichem Ferienprogramm. Das alles schon ab € 139 pro Nacht für die ganze Familie! Weitere Informationen finden Sie HIER.
Nach einem aktiven Urlaubstag sorgen komfortable Zimmer, regionale Kulinarik, Hallenbad und Wellnessbereich für erholsame Stunden. In den Sommer- und Herbstferien erwartet die jüngsten Gäste zudem eine kostenlose Kinderbetreuung mit Spiel und Spaß.
Mitmachen und gewinnen!
Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie eine Woche Familienurlaub (6 Nächte mit HP) im Auszeit ****Hotel St. Lambrecht. Einfach dem Link folgen, Daten ausfüllen und mit etwas Glück dürfen Sie sich über den Gewinn freuen!