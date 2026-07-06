Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Sommer-Familienurlaub in der Steiermark gewinnen!

Gewinnspiele
06.07.2026 00:01
Werbung
(Bild: Auszeit Hotel)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Holen Sie sich Ihren sommerfrischen Familienurlaub in der Steiermark. Das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht in der Erlebnisregion Murau verlost eine Woche Familienurlaub mit Halbpension.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Auszeit ****Hotel St. Lambrecht ist der ideale Ausgangspunkt für einen Sommerurlaub mit der ganzen Familie im Herzen der Steiermark. Die Erlebnisregion Murau lädt zu Wanderungen, Radtouren und Ausflügen in die Natur ein. E-Bikes inkl. Zubehör können direkt im Hotel ausgeliehen werden, auch Hunde sind herzlich willkommen.

Familienurlaub 3+1 Nacht GRATIS!

Erleben Sie die steirische Sommerfrische bei einem Familienurlaub inklusive Halbpension. Bei einer Buchung ab 4 Nächten schenken wir Ihnen eine Nacht. Freuen Sie sich außerdem auf kostenlose Kinderbetreuung mit abwechslungsreichem Ferienprogramm. Das alles schon ab € 139 pro Nacht für die ganze Familie! Weitere Informationen finden Sie HIER

Nach einem aktiven Urlaubstag sorgen komfortable Zimmer, regionale Kulinarik, Hallenbad und Wellnessbereich für erholsame Stunden. In den Sommer- und Herbstferien erwartet die jüngsten Gäste zudem eine kostenlose Kinderbetreuung mit Spiel und Spaß.

Mitmachen und gewinnen!

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie eine Woche Familienurlaub (6 Nächte mit HP) im Auszeit ****Hotel St. Lambrecht. Einfach dem Link folgen, Daten ausfüllen und mit etwas Glück dürfen Sie sich über den Gewinn freuen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
06.07.2026 00:01
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
249.490 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.719 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.184 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf