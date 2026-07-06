Sommer-Familienurlaub in der Steiermark gewinnen!

Erleben Sie die steirische Sommerfrische bei einem Familienurlaub inklusive Halbpension. Bei einer Buchung ab 4 Nächten schenken wir Ihnen eine Nacht. Freuen Sie sich außerdem auf kostenlose Kinderbetreuung mit abwechslungsreichem Ferienprogramm. Das alles schon ab € 139 pro Nacht für die ganze Familie! Weitere Informationen finden Sie HIER.