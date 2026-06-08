Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge

Die Forscher testeten auch, ob die Hummeln einen Ball in eine Mulde rollen und anschließend auf ihn klettern konnten, um so an eine Belohnung an der Decke zu gelangen. Die vorherige Konfrontation mit einem blauen Ring, der mit Zucker assoziiert wurde, und mit einer beweglichen Styroporkugel half einigen Hummeln, bessere Leistungen zu erbringen, selbst ohne direktes Training für die gesamte Aufgabe.