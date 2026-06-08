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Pfiffige Problemlöser

Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge

Wissen
08.06.2026 10:47
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Hummeln verfügen über kognitive Fähigkeiten, die die Wissenschaft bis dato bei Insekten nicht vermutet hatte. Finnische Forscher konnten zeigen, dass die Tiere Werkzeuge verwenden, um komplexe Probleme zu lösen, ohne zuvor speziell trainiert worden zu sein.

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Eine im Fachblatt „Science“ veröffentlichte Studie zeigt, dass Hummeln mithilfe von Gegenständen komplexe Aufgaben lösen können, ohne zuvor speziell trainiert worden zu sein. Ein Forscherteam der Universität Oulu in Finnland fand bei experimenten heraus, dass die Insekten einen Styroporball unter eine künstliche Blume schieben konnten (siehe Video oben), um so an eine Belohnung zu gelangen.

Das Verhalten der Hummeln im Experiment deute auf eine überraschende kognitive Flexibilität und spontane Problemlösungsfähigkeiten hin, schreiben die Wissenschaftler. Die Ergebnisse würden zeigen, dass die Tiere flexibles Denken an den Tag legen können, wenn sie mit Gegenständen interagieren, um an eine Belohnung zu gelangen, heißt es in der Studie.

Die Hummel gelangt dank einer Styroporkugel, auf die sie klettert, an die Belohnung (blau ...
Die Hummel gelangt dank einer Styroporkugel, auf die sie klettert, an die Belohnung (blau markiert).(Bild: University of Oulu/Mikko Törmänen)

In Experimenten, die von einem Team um Akshaye Bhambore durchgeführt wurden, mussten die Hummeln einen Ball unter eine künstliche Blume rollen, um mit ihrem Rüssel an eine darüber platzierte Belohnung zu gelangen. In einigen Fällen war die Fake-Blume während des Tests nicht sichtbar, dennoch waren die Insekten erfolgreich.

Die Forscher testeten auch, ob die Hummeln einen Ball in eine Mulde rollen und anschließend auf ihn klettern konnten, um so an eine Belohnung an der Decke zu gelangen. Die vorherige Konfrontation mit einem blauen Ring, der mit Zucker assoziiert wurde, und mit einer beweglichen Styroporkugel half einigen Hummeln, bessere Leistungen zu erbringen, selbst ohne direktes Training für die gesamte Aufgabe.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Jene Hummeln, die bereits Erfahrung mit beiden Gegenständen hatten, schnitten besser ab als solche, die nur begrenzt oder gar nicht damit in Berührung gekommen waren. In weiteren Tests wurden Hindernisse eingeführt, die den Sichtkontakt zur Blume versperrten und es den Hummeln ermöglichten, die Umgebung zu erkunden, bevor sie eine Handlung wählten.

Einige Tiere versuchten die Aufgabe auch dann, wenn keine Belohnung vorhanden war. Die meisten erfolgreichen Hummeln bewegten den weißen Styroporball jedoch direkt an die richtige Position, ohne zuvor falsche Stellen auszuprobieren.

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Die gemachten Beobachtungen würden nahelegen, dass Hummeln zu spontaner Problemlösung fähig sein könnten und dass ihr Verhalten nicht ausschließlich auf Versuch und Irrtum beruht, berichten die Forscher. Sie weisen darauf hin, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um den Entscheidungsprozess hinter diesem Verhalten zu verstehen.

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