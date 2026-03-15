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„Krone“ in Kairo

Was das Große Ägyptische Museum verschweigt

Kultur
15.03.2026 18:00
Auf Größe und Wirkung gebaut: Das Museum in Kairo, das durch eine überdimensionale Pyramide ...
Auf Größe und Wirkung gebaut: Das Museum in Kairo, das durch eine überdimensionale Pyramide betreten wird.(Bild: Bernd Vasari)
Porträt von Bernd Vasari
Von Bernd Vasari

Monumental in der Architektur, modern in der Inszenierung und voller ikonischer Schätze von Ramses II. bis Tutanchamun. Doch hält das neu eröffnete Museum in Kairo auch, was der Hype verspricht?

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Schon der Eingang macht klar, worum es hier geht: Wer das Große Ägyptische Museum betritt, geht nicht einfach durch eine Tür, sondern durch eine überdimensionale Pyramide. Beton, Glas, Stein. Alles auf Größe, Macht und Wirkung gebaut. Während draußen Kairo tobt, beginnt drinnen eine andere Welt. Ruhiger. Geordneter. Fast ehrfürchtig.

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