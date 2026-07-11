Für Marathon zieht die Kirche ins Krankenhaus um!

Der Glaube ist wie das Fahrradfahren: Man kommt nur voran, wenn man in Bewegung bleibt. Das gilt heute ab 12 Uhr auch für den Radmarathon in Grieskirchen! 24 Stunden lang wird dabei in die Pedale gestrampelt, um am Ende etwa 860 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter absolviert zu haben. Und das bei prognostizierten 30 Grad!