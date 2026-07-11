Intendant Unterreiner: „Das ist purer Operngenuss“

„Eine zutiefst berührende Tragödie über bedingungslose Liebe und das schmerzhafte Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen“, so Unterreiner zur „Krone“, „diese emotionale Achterbahnfahrt einer Frau mit ihrer unerschütterlichen Hoffnung und Würde trifft uns auch heute noch direkt ins Herz.“ Regisseur Matthias von Stegmann zeichnet für die Inszenierung verantwortlich: Wird der Stoff rund um das Liebesdrama zwischen US-Marineoffizier Pinkerton und der jungen Geisha Cio-Cio-San (Madama Butterfly) zeitgenössisch interpretiert – oder bleibt alles „klassisch“?