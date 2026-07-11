DFB-Spitze: Vier-Stunden-Treffen mit Jürgen Klopp

Die Unterredung am Flughafen soll mehr als vier Stunden gedauert haben. Klopp arbeitet während der Fußball-WM in Nordamerika als TV-Experte, er soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Der 59-Jährige hat diesbezüglich seine Bereitschaft signalisiert. Seit dem deutschen WM-Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist in der Causa bereits einiges medial durchgesickert. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das aber nur knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.