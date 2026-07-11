DFB-Spitze: Vier-Stunden-Treffen mit Jürgen Klopp

In den Verhandlungen um den Job des deutschen Bundestrainers ist es Berichten zufolge zu einem ersten Treffen zwischen der DFB-Spitze und ihrem Wunschkandidaten Jürgen Klopp in New York gekommen. Der Starcoach habe sich Freitagnachmittag (Ortszeit) mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke in einem Hotel am John-F.-Kennedy-Airport getroffen, meldete die „Bild“-Zeitung. Klopp gilt als DFB-Wunschlösung.
Die Unterredung am Flughafen soll mehr als vier Stunden gedauert haben. Klopp arbeitet während der Fußball-WM in Nordamerika als TV-Experte, er soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Der 59-Jährige hat diesbezüglich seine Bereitschaft signalisiert. Seit dem deutschen WM-Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist in der Causa bereits einiges medial durchgesickert. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das aber nur knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.
Verhandlungen mit Red Bull
Die noch notwendigen Verhandlungen mit Red Bull über eine Auflösung des noch bis 2029 datierten Vertrags von Klopp als Head of Global Soccer sollen kommende Woche folgen. Hierzu soll es weitere Verhandlungen in New York mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben. Stimmen die kolportierten Details, gibt Klopp seinen Job beim Getränkekonzern auf, bleibt aber Markenrepräsentant.
Die ersten Länderspiele der DFB-Elf nach dem neuerlichen WM-Debakel stehen im September und Oktober an. Dann startet sie mit Partien in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.