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DFB-Spitze: Vier-Stunden-Treffen mit Jürgen Klopp

Fußball International
11.07.2026 10:49
Jürgen Klopp wird wohl der nächste deutsche Bundestrainer.
Jürgen Klopp wird wohl der nächste deutsche Bundestrainer.(Bild: AP/AP Photo/Martin Meissner)
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Von krone Sport

In den Verhandlungen um den Job des deutschen Bundestrainers ist es Berichten zufolge zu einem ersten Treffen zwischen der DFB-Spitze und ihrem Wunschkandidaten Jürgen Klopp in New York gekommen. Der Starcoach habe sich Freitagnachmittag (Ortszeit) mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke in einem Hotel am John-F.-Kennedy-Airport getroffen, meldete die „Bild“-Zeitung. Klopp gilt als DFB-Wunschlösung. 

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Die Unterredung am Flughafen soll mehr als vier Stunden gedauert haben. Klopp arbeitet während der Fußball-WM in Nordamerika als TV-Experte, er soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Der 59-Jährige hat diesbezüglich seine Bereitschaft signalisiert. Seit dem deutschen WM-Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist in der Causa bereits einiges medial durchgesickert. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das aber nur knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.

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Jürgen Klopp ist derzeit als TV-Experte bei der WM aktiv – und trifft in diesem Rahmen alle ...
Jürgen Klopp ist derzeit als TV-Experte bei der WM aktiv – und trifft in diesem Rahmen alle Superstars, von Mbappe abwärts.(Bild: EPA)

Die ersten Länderspiele der DFB-Elf nach dem neuerlichen WM-Debakel stehen im September und Oktober an. Dann startet sie mit Partien in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League.

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