In Berliner Supermarkt
Geisel-Schock: Frau seit Stunden festgehalten
In einem Supermarkt in Deutschland spielen sich dramatische Szenen ab: Ein Mann hält seit mehreren Stunden eine Frau als Geisel. Samstagfrüh lief der Großeinsatz der Polizei in Berlin immer noch, über die Hintergründe ist bisher noch nichts bekannt.
Am Freitag kurz nach 22.00 Uhr hatte der Täter die Frau in dem Rewe-Markt in der deutschen Hauptstadt Berlin in seine Gewalt gebracht und bedroht, wie Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann sagte. „Der Einsatz dauert an“, sagte er am Samstag gegen 4.30 Uhr.
„Wir haben Kontakt zu dem Geiselnehmer, zu dem Mann“, sagte Petersen-Schümann weiter. Es gebe Einsatzkräfte, die für solche Vorfälle entsprechend geschult seien, erklärte er. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Die Berliner Polizei berichtete in den sozialen Medien über die Geiselnahme:
Großeinsatz der Polizei
Der Supermarkt befindet sich im Stadtteil Marienfelde in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring. Der Supermarkt ist großräumig abgesperrt, wie ein Reporter berichtete. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor dem Gebäude positioniert. Zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr waren am Tatort. Am frühen Morgen stellten die Beamten eine Leiter ans Gebäude und verschafften sich einen Blick in den Markt.
Angestellte stehen vor Supermarkt
Hinter der Absperrung, mit Blick auf den Markt, harrten einige Angestellte des Supermarkts aus. Sie hatten dünne Stoffdecken umgelegt, die ihnen der Rettungsdienst bereitgestellt hatte. Sie dürften sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Geschäft befunden haben. In der Nacht waren die Straßen rund um den Tatort nahezu menschenleer. Nur vereinzelte Passanten waren unterwegs.
Marienfelde liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg am südlichen Rand der Hauptstadt, weit entfernt vom Berliner Stadtgeschehen. Es ist eine ruhige Wohngegend, geprägt von Einfamilienhäusern und mehrstöckigen Wohnbauten. In der Gegend befinden sich mehrere Schulen und Kindertagesstätten.
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