Geisel-Schock: Frau seit Stunden festgehalten

Großeinsatz der Polizei

Der Supermarkt befindet sich im Stadtteil Marienfelde in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring. Der Supermarkt ist großräumig abgesperrt, wie ein Reporter berichtete. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor dem Gebäude positioniert. Zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr waren am Tatort. Am frühen Morgen stellten die Beamten eine Leiter ans Gebäude und verschafften sich einen Blick in den Markt.