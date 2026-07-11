Sydney Sweeney entrüstet mit neuer Dessous-Werbung

Es geht immer noch schärfer – wenn man Sydney Sweeney heißt. Die 28-jährige Blondine teilte auf Instagram ein ausgesprochen freizügiges Video, um für ihre neue Dessous-Linie zu werben. Was einige ihrer Kritiker dazu brachte, Parallelen zu ihrer kontroversen Serienfigur aus „Euphoria“ zu ziehen.
Das Video beginnt auf einem Balkon, wo Sweeney einen braunen Pelzmantel abwirft und anschließend einige ihrer verführerischsten Posen zeigt. Sie trägt darunter einen weißen Neckholder-Body mit einem Ausschnitt, der ihr Dekolleté perfekt in Szene setzt.
Für ihre 26 Millionen Follower schrieb sie dazu: „Habt ihr euch euer Syrn schon geholt?“
Heißes Video gefällt nicht jedem
Während viele den sexy Clip in den Kommentaren feierten und Sydney „die heißeste Frau der Welt“ nannten, verglichen andere den Beitrag mit ihrer „Euphoria“-Figur, die in der letzten Staffel als OnlyFans-Model arbeitete.
Ein Nutzer schrieb: „Du bist zur echten Cassie geworden“, ein anderer kommentierte: „Sieht irgendwie wie eine OnlyFans-Seite aus.“
Sweeney verteidigte explizite Szenen
Die dritte Staffel von „Euphoria“ war wegen zahlreicher expliziter Szenen mit Sweeney, darunter eine Art „Erniedrigungsritual“, scharf kritisiert worden.
Sweeney verteidigte ihre Figur: „Sie hat das Bedürfnis, sich von anderen Bestätigung zu holen.“ In der „Vanity Fair“ erklärte sie weiter: „Cassie weiß nicht, wie sie sich selbst lieben soll, solange sie nicht von jemand anderem geliebt wird.“
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