Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieben Helis vor Ort

Waldbrand tobt in Osttirol! Wind erschwert Einsatz

Tirol
11.07.2026 09:27
In diesem Waldstück tobt das Feuer.
In diesem Waldstück tobt das Feuer.(Bild: BFV Osttirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Seit Freitagnachmittag sorgt ein Waldbrand in der Osttiroler Gemeinde Virgen für einen Großeinsatz der heimischen Feuerwehren. In einem Waldstück brach ein Feuer aus. Wind und Trockenheit erschweren die Löscharbeiten. Auch Helis unterstützen den Einsatz aus der Luft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Feuer dürfte am Freitag gegen 16 Uhr im sogenannten Mitteldorfer-Wald ausgebrochen sein. Dort wurde die Feuerwehr Virgen wegen eines Waldbrandes alarmiert. Gleich mehrere Feuerwehren wurden daraufhin nachalarmiert und zum Löscheinsatz hinzugezogen. Auch Flughelfer sowie die Bezirkszentrale unterstützten am Freitag den Einsatz.

Temperaturen und Wind erschweren Einsatz
Die Löscharbeiten dauerten die gesamte Nacht an. Wie der Bezirksfeuerwehrverband Osttirol mitteilte, konzentrierte sich der Brand auf rund zehn Hektar. „Die Löscharbeiten dauern derzeit an, Wind und Trockenheit erschweren die Löscharbeiten bzw. Verhinderung der weiteren Ausbreitung massiv“, heißt es. Auch enorm viel Schadholz in diesem Bereich sorgt für erschwerte Bedingungen. 

(Bild: BFV Osttirol)
(Bild: BFV Osttirol)

Die Löscharbeiten werden auch am Samstag fortgesetzt. Bereits am Freitag waren fünf Hubschrauber im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte auch von örtlichen Landwirten mit Güllefässern, die die Löschwasserversorgung vor Ort sicherstellten.

Zitat Icon

Es ist ein gewaltiger Einsatz. 60 Kameradinnen und Kameraden waren in der Nacht im Gelände, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Harald Draxl, Bezirksfeuerwehrkommandant Osttirol

Knochenarbeit seit vielen Stunden
„Es ist ein gewaltiger Einsatz. 60 Kameradinnen und Kameraden waren in der Nacht im Gelände, um eine Ausbreitung zu verhindern“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl. Der Brand sei jedoch derzeit unter Kontrolle.

Zitat Icon

Teilweise fangen sich in einigen Bereichen bereits an, Glutnester umzugraben und diese gezielt zu beseitigen.

Harald Draxl, Bezirksfeuerwehrkommandant Osttirol

Am Samstagvormittag sind zwölf Feuerwehren bzw. 170 Einsatzkräfte vor Ort. Auch fünf Helis werfen bereits wieder Wasser ab, zwei weitere, darunter ein Blackhawk des Bundesheers mit 3000 Liter, sind bereits im Anflug.

Erste Erfolge bereits zu verzeichnen, ein Hotspot bleibt
Wie Draxl gegenüber der „Krone“ bestätigt, gibt es bereits erste Erfolge zu verzeichnen: „Teilweise fangen sich in einigen Bereichen schon an, Glutnester umzugraben und diese gezielt zu beseitigen.“ Ein Hotspot sei nach wie vor in einem Graben. Dort wird derzeit massiv mit Wasser benetzt und mit Punktabwürfen durch die Helis gearbeitet. 

Gegen Mittag sollen die derzeit im Einsatz stehenden 170 Feuerwehrleute abgelöst werden. „Es ist eine enorme Knochenarbeit und zehrt an den Kräften“, schildert Draxl. Der Einsatz dauert voraussichtlich noch mindestens bis in die Abendstunden an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.07.2026 09:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Osttirol
Feuerwehr
Waldbrand
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
116.842 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
105.921 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
88.073 mal gelesen
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1858 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1048 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
909 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf