Waldbrand tobt in Osttirol! Wind erschwert Einsatz

Erste Erfolge bereits zu verzeichnen, ein Hotspot bleibt

Wie Draxl gegenüber der „Krone“ bestätigt, gibt es bereits erste Erfolge zu verzeichnen: „Teilweise fangen sich in einigen Bereichen schon an, Glutnester umzugraben und diese gezielt zu beseitigen.“ Ein Hotspot sei nach wie vor in einem Graben. Dort wird derzeit massiv mit Wasser benetzt und mit Punktabwürfen durch die Helis gearbeitet.