Kate begeistert bei Polo-Comeback mit Mega-Muckis

Dieses Comeback dürfte die Royal-Fans ganz besonders gefreut haben! Denn am Freitagnachmittag zeigte sich Prinzessin Kate erstmals seit 2023 wieder gemeinsam mit Prinz William beim Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor. Und begeistert nicht nur mit zärtlichen Gesten, sondern vor allem mit ihren unglaublich trainierten Oberarmen.
Wegen ihrer Krebsbehandlung und der anschließenden Genesung hat Prinzessin Kate zwei Jahre lang das Benefiz-Turnier ihres Ehemannes ausgelassen. Die Rückkehr an den Spielfeldrand, von wo aus sie Prinz William anfeuerte, war am Freitag dafür umso aufsehenerregender!
Kate setzte auf Sommer-Style – und zeigte ihre Muckis!
Die Prinzessin von Wales kam nämlich in einen sommerlichen Wow-Look: ein schwarz-weiß kariertes, ärmelloses Kleid von Temperly London, das sie mit nudefarbigen Sling-Pumps von Camilla Elphick sowie einer Sonnenbrille und 60-Euro-Ohrringen kombinierte.
Der absolute Hingucker waren aber ihre durchtrainierten Oberarme, die dank des sommerlichen Schnitts des Kleides perfekt in Szene gesetzt wurden!
Kate stellte sich Gipfel-Challenge
Dass Kate eine echte Sportskanone ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Sie liebt Tennis, joggt gerne und stellte sich erst kürzlich der herausfordernden „National Three Peaks Challenge“.
Bei der Gipfel-Challenge bezwang die 44-Jährige innerhalb von 24 Stunden den Berg Ben Nevis in Schottland, den Scafell Pike in England und den Snowdon in Wales und legte dabei rund 40 Kilometer zurück und überwand mehr als 3000 Höhenmeter.
Kate und William ganz verschmust
Am Freitag bewies allerdings nur Prinz William, dass er im Sattel eine gute Figur macht. Schon zum 15. Mal nahm der Thronfolger an dem Benefizspiel teil, bei dem jährlich Millionenbeträge für wohltätige Organisationen, die das royale Paar unterstützt, gesammelt werden.
Dass Kate da am Spielfeldrand besonders strahlte, versteht sich fast von selbst. Und am Ende des Polo-Spiels gab‘s für Prinz William dann nicht nur das schönste Lächeln seiner Ehefrau, sondern auch ein süßes Bussi und liebevolle Gesten.
So viel scheint also fix: Dieser Liebes-Auftritt ließ den Royal-Fans mit Sicherheit das Herz aufgehen!
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