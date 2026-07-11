Kate begeistert bei Polo-Comeback mit Mega-Muckis

Kate und William ganz verschmust

Am Freitag bewies allerdings nur Prinz William, dass er im Sattel eine gute Figur macht. Schon zum 15. Mal nahm der Thronfolger an dem Benefizspiel teil, bei dem jährlich Millionenbeträge für wohltätige Organisationen, die das royale Paar unterstützt, gesammelt werden.