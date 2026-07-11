Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süßer Liebes-Auftritt

Kate begeistert bei Polo-Comeback mit Mega-Muckis

Royals
11.07.2026 10:53
Wow, was für trainierte Oberarme! Prinzessin Kate sorgte beim Benefiz-Polospiel in Windsor für ...
Wow, was für trainierte Oberarme! Prinzessin Kate sorgte beim Benefiz-Polospiel in Windsor für einen echten Hingucker!(Bild: APA-Images / PA / Yui Mok)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dieses Comeback dürfte die Royal-Fans ganz besonders gefreut haben! Denn am Freitagnachmittag zeigte sich Prinzessin Kate erstmals seit 2023 wieder gemeinsam mit Prinz William beim Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor. Und begeistert nicht nur mit zärtlichen Gesten, sondern vor allem mit ihren unglaublich trainierten Oberarmen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wegen ihrer Krebsbehandlung und der anschließenden Genesung hat Prinzessin Kate zwei Jahre lang das Benefiz-Turnier ihres Ehemannes ausgelassen. Die Rückkehr an den Spielfeldrand, von wo aus sie Prinz William anfeuerte, war am Freitag dafür umso aufsehenerregender!

Kate setzte auf Sommer-Style – und zeigte ihre Muckis!
Die Prinzessin von Wales kam nämlich in einen sommerlichen Wow-Look: ein schwarz-weiß kariertes, ärmelloses Kleid von Temperly London, das sie mit nudefarbigen Sling-Pumps von Camilla Elphick sowie einer Sonnenbrille und 60-Euro-Ohrringen kombinierte. 

Prinzessin Kate begeisterte im karierten Sommerkleid in Windsor.
Prinzessin Kate begeisterte im karierten Sommerkleid in Windsor.(Bild: AP/Yui Mok)
Ihre trainierten Oberarme kamen in dem ärmellosen Kleid besonders gut zur Geltung.
Ihre trainierten Oberarme kamen in dem ärmellosen Kleid besonders gut zur Geltung.(Bild: APA-Images / PA / Yui Mok)
Es war das erste Mal seit 2023, dass Kate Prinz William beim Benefizspiel wieder zujubelte.
Es war das erste Mal seit 2023, dass Kate Prinz William beim Benefizspiel wieder zujubelte.(Bild: AP/Yui Mok)

Der absolute Hingucker waren aber ihre durchtrainierten Oberarme, die dank des sommerlichen Schnitts des Kleides perfekt in Szene gesetzt wurden! 

Kate stellte sich Gipfel-Challenge
Dass Kate eine echte Sportskanone ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Sie liebt Tennis, joggt gerne und stellte sich erst kürzlich der herausfordernden „National Three Peaks Challenge“.

Bei der Gipfel-Challenge bezwang die 44-Jährige innerhalb von 24 Stunden den Berg Ben Nevis in Schottland, den Scafell Pike in England und den Snowdon in Wales und legte dabei rund 40 Kilometer zurück und überwand mehr als 3000 Höhenmeter.

Dass Kate nach dem Spiel wahnsinnig stolz auf ihren Ehemann William war, konnte jeder sehen!
Dass Kate nach dem Spiel wahnsinnig stolz auf ihren Ehemann William war, konnte jeder sehen!(Bild: APA-Images / Action Press / Royalfoto)
Und dann gab‘s für den Prinzen auch noch ein Bussi von seiner schönen Ehefrau.
Und dann gab‘s für den Prinzen auch noch ein Bussi von seiner schönen Ehefrau.(Bild: AP/Yui Mok)

Kate und William ganz verschmust
Am Freitag bewies allerdings nur Prinz William, dass er im Sattel eine gute Figur macht. Schon zum 15. Mal nahm der Thronfolger an dem Benefizspiel teil, bei dem jährlich Millionenbeträge für wohltätige Organisationen, die das royale Paar unterstützt, gesammelt werden.

Liebevolle Geste: Kate legte zärtlich ihre Hand auf Prinz Williams Rücken.
Liebevolle Geste: Kate legte zärtlich ihre Hand auf Prinz Williams Rücken.(Bild: AP/Yui Mok)

Dass Kate da am Spielfeldrand besonders strahlte, versteht sich fast von selbst. Und am Ende des Polo-Spiels gab‘s für Prinz William dann nicht nur das schönste Lächeln seiner Ehefrau, sondern auch ein süßes Bussi und liebevolle Gesten. 

Lesen Sie auch:
Prinz William und Prinzessin Kate sind in großer Sorge um ihre Kinder – insbesondere um ...
Sicherheit erhöht!
Prinz William & Kate in großer Sorge um Charlotte
09.07.2026
Schwur im Krankenhaus
Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate
08.07.2026
Lieber Familien-Moment
Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!
06.07.2026

So viel scheint also fix: Dieser Liebes-Auftritt ließ den Royal-Fans mit Sicherheit das Herz aufgehen! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
11.07.2026 10:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Prinz William
Wales
ComebackSonnenbrille
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
118.189 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
106.255 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
101.821 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1858 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1065 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
917 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Royals
Süßer Liebes-Auftritt
Kate begeistert bei Polo-Comeback mit Mega-Muckis
Royaler Paukenschlag!
Nach vier Jahren sah Charles Enkelkinder wieder
„Danke für die Musik“
So bewegend trauert Prinz William um Bonnie Tyler
Royale Wende!
Meghan kommt – sieht Charles endlich seine Enkel?
Kalter Royal-Krieg
So vermeiden Charles und William Treffen mit Harry
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf