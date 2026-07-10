Papadopoulos’ Lust am getanzten Abenteuer

Kraft des Kollektivs

Im „My Fierce Ignorant Step“ geht er von der Kraft des Kollektivs aus: Zu Mikis Theodorakis’ Musik „Axion Esti“ (Gepriesen sei), einer ekstatischen Klanglandschaft aus Geräuschen, Beat-Rhythmen, Stimmen, erkunden zehn Tänzerinnen und Tänzer in einem schwarzen Raum, wie aus minimalistischen Bewegungen kollektive Euphorie wird. Mechanisches Nicken, Kopfwenden, Zur-Seite-Treten zu Beginn steigern sich eine Stunde lang zum wilden Traum vom „gewagten Leben und Zusammensein, aus dem Politik, aber auch Liebe entsteht“.