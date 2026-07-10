Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ImPulsTanz Festival

Papadopoulos’ Lust am getanzten Abenteuer

Kultur
10.07.2026 14:28
Tanzen gegen die Krise: Papadopoulos’ mit seiner Arbeit „My Fierce Ignorant Step“
Tanzen gegen die Krise: Papadopoulos’ mit seiner Arbeit „My Fierce Ignorant Step“(Bild: Impulstanz/Pinelopi Gerasimou)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Der Choreograf Christos Papadopoulos sorgt mit „My Fierce Ignorant Step“ im Volkstheater für einen fulminanten Auftakt des ImPulsTanz-Festivals. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Glanzvoller Start des 43. Wiener ImPulsTanz-Festivals: Nach der Eröffnung auf der Dachterrasse des Leopold Museums, wo Bürgermeister Ludwig und Intendant Karl Regensburger empfingen, trat die Compagnie des Griechen Christos Papadopoulos im Volkstheater mit seiner Choreografie „My Fierce Ignorant Step“ (Mein wilder, unwissender Schritt) an. Weltweit, zuletzt in Paris, feierte er damit bereits einen Triumph, der sich auch bei uns wiederholte.

Papadopoulos (44) studierte in Amsterdam Tanz und Choreografie, in Athen Schauspiel und Politikwissenschaft. Was seine Arbeiten, mit denen er in die internationale Performanceszene frischen Wind bringt, bis heute prägt.

Lesen Sie auch:
„Post-Orientalist Express“ von der südkoreanischen Choreografin Eun-Me Ahn (ab 30. Juli, ...
ImPulsTanz Festival
Voll im Trend: Korea tanzt jetzt durch ganz Wien
09.07.2026

„Wie hält man diese trostlose Wirklichkeit aus?“, fragt er. Denkt an Kriege, Zerstörung der Umwelt, Klimakrise, die politische Lage. Und setzt der Wirklichkeit Bilder voll Temperament, Energie, Lebenslust, ja Euphorie entgegen. Ein „Aufbruch der Hoffnung“.

Kraft des Kollektivs
Im „My Fierce Ignorant Step“ geht er von der Kraft des Kollektivs aus: Zu Mikis Theodorakis’ Musik „Axion Esti“ (Gepriesen sei), einer ekstatischen Klanglandschaft aus Geräuschen, Beat-Rhythmen, Stimmen, erkunden zehn Tänzerinnen und Tänzer in einem schwarzen Raum, wie aus minimalistischen Bewegungen kollektive Euphorie wird. Mechanisches Nicken, Kopfwenden, Zur-Seite-Treten zu Beginn steigern sich eine Stunde lang zum wilden Traum vom „gewagten Leben und Zusammensein, aus dem Politik, aber auch Liebe entsteht“.

Spannend, wie die strengen Synchronisierung der Bewegungen dem Tanzkollektiv geballte Energie, Leidenschaft, Mut zum Abenteuer des Jungseins gibt. Und eine neue, frische Ästhetik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
10.07.2026 14:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
133.303 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
103.684 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
97.835 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1854 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1102 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
740 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Kultur
ImPulsTanz Festival
Papadopoulos’ Lust am getanzten Abenteuer
„Hope stirbt zuletzt“
Drama um Buckelwal „Timmy“ kommt auf die Bühne
Donauinsel Open Air
Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora
Salzkammergut
Christian Eisenberger: Echo des Weltsystems
Jazzclub Porgy & Bess
Geburtstagsfeier für Miles Davis und John Coltrane
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf