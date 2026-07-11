Burschenschafter im Parlament

Verwunderlich ist hingegen, dass sogar die als seriös geltende Tageszeitung „Die Presse“ schlagzeilt: „Burschenschafter führen Hohes Haus“. Kaum vorstellbar wäre es nämlich – gleich, in welchem Medium – zu lesen: „CVler führen Hohes Haus“ oder „Freimaurer führen Hohes Haus“. Offenbar kann man nicht akzeptieren, dass die stärkste Partei des Landes eben auch über kompetente Persönlichkeiten aus den viel geschmähten Burschenschaften verfügt.