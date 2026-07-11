Deutsche Stars abgehängt – Lisa fast fix bei EM!

„Bin sehr happy“

In Tübingen lief sie über weite Strecken in dem großen Feld von 20 Teilnehmerinnen alleine, kam aber bei ihrem tollen Solo zu einem Sieg vor den deutschen Spitzenläuferinnen. Sie ließ schließlich Elena Burkard (15:52,08) und Konstanze Klosterhalfen (16:02,43) um Welten hinter sich. Sie kommentierte: „Mir ist es richtig gut gelaufen, schade nur, dass nach 2000 m keine Pacer mehr dabei waren und ich alles alleine gerannt bin. Für das war es richtig gut und ich bin sehr happy. Ich hoffe, es geht sich jetzt auch für Birmingham aus!“