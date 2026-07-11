Merino-Faktor: „Die Statistik ist einfach brutal“

Mikel Merino ist Mr. KO-Phase des spanischen Fußball-Nationalteams bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wie schon im Spiel gegen Portugal sticht der Joker und schießt La Furia Roja ins Halbfinale. Im Krone WM-Studio sprechen wir über das gestrige Viertelfinale und blicken auf die heutigen Partien. Außerdem sehen Sie ein Interview mit MLS-Legionär Hannes Wolf.