Familie wollte 3 Wochen vor Ferien nach Pakistan

Endlich Schulschluss! Für eine Volksschülerin sollte die freie Zeit schon früher beginnen – zumindest hatten ihre Eltern einen dementsprechenden Antrag gestellt. Wegen einer Hochzeit wollte die Familie drei Wochen vor Ferienbeginn Richtung Pakistan abheben. Der Antrag wurde aber abgelehnt, die „Krone“ kennt die Gründe.