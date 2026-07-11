Großeinsatz im Gänsehäufel: Mann (49) reanimiert

Am Samstagvormittag ist es im Wiener Gänsehäufel zu einem Großeinsatz gekommen. Ein Mann war in der Donau untergegangen, nachdem er versucht hatte, vom gegenüberliegenden Ufer zum Gänsehäufel zu schwimmen. Ein Taucherteam der Feuerwehr konnte ihn aus dem Wasser bergen. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend mit der Berufsrettung ins AKH Wien gebracht.