Großeinsatz im Gänsehäufel: Mann (49) reanimiert

Am Samstagvormittag ist es im Wiener Gänsehäufel zu einem Großeinsatz gekommen. Ein Mann war in der Donau untergegangen, nachdem er versucht hatte, vom gegenüberliegenden Ufer zum Gänsehäufel zu schwimmen. Ein Taucherteam der Feuerwehr konnte ihn aus dem Wasser bergen. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend mit der Berufsrettung ins AKH Wien gebracht.
Wie die Polizei gegenüber der Krone bestätigte, ist der 49-Jährige aus bislang unbekannter Ursache im Wasser plötzlich untergegangen, nachdem er versucht hatte, vom gegenüberliegenden Ufer Richtung Gänsehäufel zu schwimmen. Als seine Freunde bemerkt hatten, dass er untergegangen war, alarmierten sie sofort die Einsatzkräfte.
Gesundheitszustand noch unklar
Kurz nach 10 Uhr wurde der Mann dann im Gänsehäufel reanimiert. Weitere Details zum Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt. Der 49-Jährige wurde nach der erfolgreichen Reanimation ins AKH gebracht.
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