Roter Stern gibt Neuigkeiten um Arnautovic bekannt

Neuigkeiten um Marko Arnautovic – wenn auch keine weltbewegenden, aber immerhin eine, die seinem Klub Roter Stern Belgrad immerhin ein eigenes Posting wert ist: Er erhält eine neue Rückennummer.
Der Klub geht‘s schon einigermaßen pathetisch an. Kesse Fotos von Arnautovic, ein staatstragender Text. So funktioniert Social Media. Auch dann, wenn sich hinter der Nachricht nicht mehr verbirgt als eine neue Rückennummer für den „erfahrenen Stürmer“. Arnautovic trägt künftig die Nummer 7 im Roter-Stern-Trikot. Die Nummer 89, mit der er in der abgelaufenen Saison auf Torjagd gegangen war, hat ausgedient.
Emotionaler Abschied
Arnautovic scheint bereit für die neue Saison. Auch als inzwischen nicht mehr aktiver österreichischer Nationalteamspieler. Der 37-Jährige hatte nach Österreichs Ausscheiden bei der WM gegen Spanien in einer emotionalen Rede Abschied von der ÖFB-Auswahl genommen. Teamchef Ralf Rangnick berichtete von „bewegenden Worten“ und einer „besonders berührenden und natürlich auch traurigen Atmosphäre“ in der Kabine.
„Wer jetzt Mäuschen hätte spielen können oder dabei gewesen wäre bei dieser Ansprache – ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler neben ihm selbst und auch Mitglieder des Staffs Tränen in den Augen hatten“, sagte der Deutsche und bezeichnete die Rede des Stürmers als „besonderen Moment“.
Arnautovic selbst ging auf seine Ansprache nicht ein und erklärte unmittelbar nach dem Schlusspfiff mit Tränen in den Augen auf ServusTV: „Das ist eine Katastrophe. Ich habe schon genug geweint.“ Seine 137 Länderspiele und 49 Tore sind im ÖFB-Team unerreicht.
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