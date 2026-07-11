Merino macht‘s möglich – Haaland vs. Kane

Er kam, sah und siegte! Mikel Merino sticht erneut und schießt seine Spanier mit einem Treffer gegen Belgien ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Dort wartet jetzt Frankreich, wo die Karten neu gemischt werden. Und heute Abend kommt es zum Duell der Giganten: Erling Haaland gegen Harry Kane – außerdem fragen wir uns ob die Messi-Mania fortgesetzt wird. In „Sportkrone Inside“ gibt‘s alle Updates zur Endrunde!