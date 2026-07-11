Was passiert, wenn Zeugen nicht zum Prozess kommen

Vertagt! Bereits zum zweiten Mal wurde der Prozess um einen Gerichtsvollzieher (48) am Landesgericht Ried verschoben – wir berichteten. Der Exekutor soll im Dienst mehrere Klientinnen sexuell genötigt haben, musste sich dafür vor dem Richter verantworten. Während er alles abstritt, sollten mehrere Zeugen zur Wahrheitsfindung aussagen. Doch auch der Verhandlungstag am Donnerstag endete ohne Urteil, da eine Zeugin unentschuldigt nicht aufgetaucht war.