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Offiziell: Haris Tabakovic ist jetzt ein Bulle

Bundesliga
11.07.2026 10:17
Haris Tabakovic ist in Salzburg gelandet.
Haris Tabakovic ist in Salzburg gelandet.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist‘s offiziell: Haris Tabakovic wechselt von der deutschen Bundesliga nach Salzburg. Der Mittelstürmer erhält bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2029 und wird künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen.

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„Die Vorfreude auf meine neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg ist nach den tollen Gesprächen sehr groß. Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf meine Zeit in Deutschland zurück, freue mich nun aber enorm auf die neue Herausforderung in Salzburg“, lässt sich Tabakovic in einer Aussendung zitieren.

(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Austria, Hertha, Gladbach
Österreich ist für den in der Schweiz geborenen Bosnier kein Neuland. Mit insgesamt 67 Pflichtspieltoren für den SC Austria Lustenau und die Wiener Austria feierte er hierzulande zwischen 2020 und 2023 seinen endgültigen Durchbruch. Dann ging‘s nach Deutschland: Herthab BSC, Torschützenkönig in der zweiten deutschen Bundesliga, TSG Hoffenheim und schließlich auf Leihbasis Borussia Mönchengladbach.

(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Sofort helfen
Salzburg-Sportchef Marcus Mann zur Neuverpflichtung: „Wir haben nach einem klaren Profil für unser Sturmzentrum gesucht – einem Spieler, der uns sofort weiterhilft, Körpergröße sowie Persönlichkeit besitzt und weiß, wo das Tor steht. Haris bringt genau diese Komponenten mit. Er hat bei seinen Stationen konstant getroffen und kennt zudem die österreichische Liga bestens. Mit seiner Führungsqualität, Erfahrung und Physis wird er unserer jungen Mannschaft wichtige Impulse geben. Wir sind froh, ihn in Salzburg begrüßen zu können.“

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