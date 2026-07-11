Offiziell: Haris Tabakovic ist jetzt ein Bulle

Sofort helfen

Salzburg-Sportchef Marcus Mann zur Neuverpflichtung: „Wir haben nach einem klaren Profil für unser Sturmzentrum gesucht – einem Spieler, der uns sofort weiterhilft, Körpergröße sowie Persönlichkeit besitzt und weiß, wo das Tor steht. Haris bringt genau diese Komponenten mit. Er hat bei seinen Stationen konstant getroffen und kennt zudem die österreichische Liga bestens. Mit seiner Führungsqualität, Erfahrung und Physis wird er unserer jungen Mannschaft wichtige Impulse geben. Wir sind froh, ihn in Salzburg begrüßen zu können.“