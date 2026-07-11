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Zwei Unfälle in Tirol

Pilotin stürzte ab – tot, Deutscher landete in See

Tirol
11.07.2026 10:39
Ein weiterer Paragleitpilot stürzte in den Achensee und musste mit einem Boot gerettet werden.
Ein weiterer Paragleitpilot stürzte in den Achensee und musste mit einem Boot gerettet werden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Tragischer Unfall am Freitagvormittag in Neustift im Stubaital in Tirol! Eine 28-jährige deutsche Paragleiterpilotin stürzte mit ihrem Gleitschirm ab und prallte gegen einen Baum. Sie starb noch an der Unfallstelle. Wenige Stunden später stürzte ein Pilot (24) in den Achensee.

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Zum fürchterlichen Unfall kam es gegen 10 Uhr in Neustift im Stubaital. Dort war eine 28-jährige Deutsche aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem Gleitschirm im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt. Die Ursache ist derzeit noch nicht klar. Sie kollidierte mit einem Baum und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Zweiter Pilot stürzte in den Achensee
Kurz nach 12 Uhr kam es auch in Pertisau (Bezirk Schwaz) zu einem folgenschweren Zwischenfall mit einem Paragleiter. Ein 24-jähriger Deutscher aus dem Rhein-Sieg-Kreis stürzte dabei aus etwa 25 Metern mit zusammengeklappten Paragleiter in den Achensee.

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Wie es dazu kam, ist derzeit noch nicht klar. Der Pilot stürzte ins Wasser und wurde von Insassen eines Bootes geborgen. Diese hatten den Absturz beobachtet und den Verunfallten schließlich unmittelbar nach dem Zwischenfall an Land gebracht.

Der 24-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung am Ufer mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.

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