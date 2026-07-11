Pilotin stürzte ab – tot, Deutscher landete in See

Zum fürchterlichen Unfall kam es gegen 10 Uhr in Neustift im Stubaital. Dort war eine 28-jährige Deutsche aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem Gleitschirm im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt. Die Ursache ist derzeit noch nicht klar. Sie kollidierte mit einem Baum und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.