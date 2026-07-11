Wer Mählichs Favorit ist und was ihn überraschte

Als ORF-Experte ist Roman Mählich bei der Mega-WM mittendrin statt nur dabei. „Ich habe viele, aber nicht alle Spiele gesehen. Irgendwann muss ich einmal schlafen auch“, zwinkert der ehemalige Teamspieler. Die „Krone“ fragte beim Analysten nach: Wer ist der große Favorit und was hat den ORF-Analysten überrascht?