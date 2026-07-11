Ersatzgoalie patzte: Nun spricht Thibaut Courtois!

Thibaut Courtois (34) war Belgiens Fels in der Brandung in der WM-Viertelfinal-Schlacht gegen Spanien. Wegen einer Oberschenkelblessur musste der 34-Jährige in der Schlussphase beim Stande von 1:1 jedoch für Senne Lammens Platz machen. Der nominellen Nummer zwei unterlief prompt ein folgenschwerer Fehler, der zum späten 1:2 führte und weshalb die „Roten Teufeln“ schlussendlich die Segel streichen mussten. Nun reagierte Courtois erstmals auf den Fehler des Ersatzkeepers.
Courtois nimmt seinen Vertreter nach dessen Fehler klar in Schutz. „Es ist natürlich schade, dass Senne den Ball nicht fangen konnte. Aber so ist Fußball. Ich wollte ihn umarmen, und in dem Moment kann man nicht viel sagen“, so der Starkeeper von Real Madird.
„Er hat eine vielversprechende Zukunft vor sich“
Und fügt hinzu: „Es ist einfach nur schade, aber Senne ist ein hervorragender Torwart. Er hat eine vielversprechende Zukunft vor sich, und solche Momente machen einen stärker. Man sollte ihm dafür keine Vorwürfe machen. Das gehört zum Fußball dazu.“
Presse: „Armer, armer, armer Senne Lammens“
Belgiens Nummer eins wurde beim Stand von 1:1 in der 71. Minute verletzt und unter Tränen ausgewechselt. Lammens ließ einen Abschluss von Pau Cubarsí nach vorne abprallen, Mikel Merino staubte zum Siegtreffer ab (88.). Der Torhüter von Manchester United „verschätzte sich völlig“, schrieb das belgische Portal Sporza: „Armer, armer, armer Senne Lammens – das wünscht man wirklich niemandem, wenn die Augen der ganzen Welt auf einen gerichtet sind.“
Trainer Rudi Garcia haderte mit der Personalnot. Regisseur Youri Tielemans verletzte sich bereits beim Aufwärmen. Garcia: „Manchmal zählen die Details und es hat heute einfach nicht gereicht. Wir wussten, dass wir uns nicht allzu viele Fehler erlauben könnten. Leider haben wir dann einen Fehler zu viel gemacht. Wir haben das Gegentor kassiert.“
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