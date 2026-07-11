Ersatzgoalie patzte: Nun spricht Thibaut Courtois!

Thibaut Courtois (34) war Belgiens Fels in der Brandung in der WM-Viertelfinal-Schlacht gegen Spanien. Wegen einer Oberschenkelblessur musste der 34-Jährige in der Schlussphase beim Stande von 1:1 jedoch für Senne Lammens Platz machen. Der nominellen Nummer zwei unterlief prompt ein folgenschwerer Fehler, der zum späten 1:2 führte und weshalb die „Roten Teufeln“ schlussendlich die Segel streichen mussten. Nun reagierte Courtois erstmals auf den Fehler des Ersatzkeepers.