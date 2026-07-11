Vinicius Jr. verspürt „enorme Frustration“

Das lange Warten der Selecao auf ihren ersten WM-Titel seit 2002 geht noch mindestens vier Jahre weiter. „Das Nationaltrikot zu tragen, ist der größte Stolz meines Lebens“, betonte Vinicius Jr. „Wir hatten eine Mannschaft, die stark genug war, um mehr zu erreichen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich entschuldige mich und werde weiter für unseren Traum kämpfen, wieder an die Weltspitze zurückzukehren.“ Vinicius Jr. erzielte beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vier Tore. Er war auch schon bei der WM 2022 in Katar dabei. Damals verloren die Brasilianer im Viertelfinale gegen Kroatien im Elfmeterschießen.