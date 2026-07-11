Presse: Spaniens „Glück“ des „Heiligen Merino“

„The Guardian“: „Wieder einmal war es der großartige Moment von Mikel Merino, und ein ganzes Land feierte mit ihm an der Eckfahne. Der Mann, der vor zwei Jahren als Einwechselspieler die späten, späten Tore erzielte, die Spanien ins Halbfinale der Europameisterschaft brachten, und vor vier Tagen ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, hat es einfach wieder geschafft.“