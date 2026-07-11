Was steckt hinter dem Phänomen „Backrooms“?

Ein Science-Fiction-Horror-Film mit dem Titel „Backrooms“ lässt in Österreich derzeit die Kinokassen klingeln. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr, selbst ein begeisterer Cineast, ist der Frage nachgegangen, warum dieser Film derart fasziniert.
Das Science-Fiction-Horror-Genre hat sicher auch bei uns seine Liebhaber, das allein wäre aber keiner Erwähnung wert. Was den Film außergewöhnlich macht, sind die Umstände seiner Entstehung und, nun ja, ein geradezu frappierender Vorarlberg-Bezug. Dazu aber später mehr.
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