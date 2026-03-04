Bestseller in Ö: Das waren 30 Jahre Skoda Octavia

Der Pfeil fliegt mit einer Geschwindigkeit von rund 215 km/h beziehungsweise 60 Meter pro Sekunde: Genauso schnell muss das Auto bereits an der Bogenschützin vorbeifahren, damit Fahrzeug und Pfeil auf gleicher Höhe sind und der Fänger überhaupt die Chance hat, den Pfeil zu fangen. Nach einer mehrmonatiger Test- und Planungsphase wurde der Pfeil schließlich nach 57,50 Metern aus dem Panoramaschiebedach eines serienmäßigen Octavia RS 245 gefangen. Der Weltrekord wurde Ende Juli 2018 in Anwesenheit einer Guinness-World-Records-Richterin auf der Start-Landebahn des Fliegerhorstes in Zeltweg (Österreich) realisiert.