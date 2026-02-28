Xiaomi enthüllt sein neues Flaggschiff 17 Ultra

Mit dem Xiaomi 17 hat der chinesische Hersteller Xiaomi zum Auftakt des Mobile World Congress in Barcelona seine neueste Smartphone-Generation enthüllt. Wie schon ihre Vorgänger soll diese durch die Kooperation mit Leica vor allem Foto-Enthusiasten ansprechen.
Das in Schwarz, Weiß oder funkelndem Dunkelgrün erhältliche Spitzenmodell 17 Ultra kommt mit einem 6,9 Zoll großen OLED-Display daher, das mit 2608 x 1200 Pixeln auflöst und eine adaptive Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hertz bietet. Unter der Haube sorgt Qualcomms neuer Snapdragon-8-Elite-Prozessor der fünften Generation im Zusammenspiel mit 16 Gigabyte RAM für den nötigen Antrieb. Der interne Speicher beträgt wahlweise 512 Gigabyte oder ein Terabyte. Der interne Akku fasst 6000 Milliamperestunden und lässt sich per Kabel mit bis zu 90 Watt und drahtlos mit bis 50 Watt laden.
Charakteristisch für das gemäß IP68-Zertifizierung staub- und strahlwassergeschützte Gerät ist aber die Kamera, für die die Chinesen abermals auf die Zusammenarbeit mit dem deutschen Traditionshersteller Leica und dessen Expertise setzen.
Die Dreifach-Kamera des 17 Ultra besteht aus einer optisch stabilisierten Hauptkamera mit großem, 50 Megapixel fassenden Ein-Zoll-Sensor und Anfangsblende f/1,67, einer 200-Megapixel-Tele-Optik (f/2,39-2,96), die entsprechend Kleinbild eine Brennweite von 75 bis 100 Millimetern abdeckt, sowie einer ebenfalls mit 50 Megapixeln auflösenden Ultraweitwinkelkamera (f/2,2) mit einer Brennweite von 14 Millimetern. Frontseitig warten zusätzlich 50 Megapixel für Selfie-Schnappschüsse. Gefilmt wird in 4K-Qualität mit bis zu 120 Bildern die Sekunde, in 8K mit bis zu 30 Frames. Der Einstiegspreis liegt bei rund 1500 Euro.
Neues Leitzphone
Praktisch baugleich mit dem 17 Ultra ist das ausschließlich in Schwarz und mit einem Terabyte internen Speicher erhältliche Leica Leitzphone, das softwareseitig eine neu abgestimmte, von Leica optimierte Benutzeroberfläche bietet. Sie verspricht eine „auf Performance und künstlerischen Ausdruck ausgerichtete Imaging-Erfahrung, die sowohl für Gelegenheitsfotografen als auch für erfahrene Profis intuitiv und inspirierend gestaltet ist.“ Zudem verfügt das Leitzphone mit dem „Camera Ring“ über ein physisches Drehrad mit gerändelter Oberfläche, das ein haptisches Erlebnis wie bei einer klassischen Zoom-Kamera vermitteln soll. Der Preis: rund 2000 Euro.
Das Einstiegsmodell
Mit rund 1000 Euro Einstiegspreis deutlich günstiger ist da das Xiaomi 17, zu dessen wichtigsten Ausstattungsmerkmalen neben dem auch im Ultra verbauten Snapdragon-Prozessor (hier allerdings nur von zwölf Gigabyte RAM und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte internem Speicher unterstützt) ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2656 x 1220 Pixeln sowie eine insgesamt weniger lichtstarke Dreifachkamera zählen, bestehend aus einer mit jeweils 50 Megapixeln auflösenden Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkelkamera. Der Akku ist dafür mit 6330 Milliamperestunden etwas größer und lädt mit bis zu 100 Watt am Kabel auch schneller.
