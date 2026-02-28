Xiaomi enthüllt sein neues Flaggschiff 17 Ultra

Das Einstiegsmodell

Mit rund 1000 Euro Einstiegspreis deutlich günstiger ist da das Xiaomi 17, zu dessen wichtigsten Ausstattungsmerkmalen neben dem auch im Ultra verbauten Snapdragon-Prozessor (hier allerdings nur von zwölf Gigabyte RAM und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte internem Speicher unterstützt) ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2656 x 1220 Pixeln sowie eine insgesamt weniger lichtstarke Dreifachkamera zählen, bestehend aus einer mit jeweils 50 Megapixeln auflösenden Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkelkamera. Der Akku ist dafür mit 6330 Milliamperestunden etwas größer und lädt mit bis zu 100 Watt am Kabel auch schneller.