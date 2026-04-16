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Bestürzung nach Unfall

Herzog: „Manninger war total liebenswerter Mensch“

Fußball International
16.04.2026 19:12
Alexander Manninger und Andreas Herzog
Alexander Manninger und Andreas Herzog(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Alexander Manninger und sein tragischer Unfalltod mit gerade einmal 48 Jahren: Das Ableben des früheren ÖFB-Teamgoalies sorgt für große Schockwellen in der Welt des Fußballs! Sowohl inner- als auch außerhalb Österreichs wurde die Todesnachricht auch von früheren Weggefährten mit Bestürzung aufgenommen. So auch von Ex-Teamkapitän Andreas Herzog, der meinte: „Er war ein total liebenswerter Mensch, der immer am Boden geblieben ist!“

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Wie der „Krone-„Kolumnist gegenüber „Sky“ erklärte, sei Manninger „sportlich ein absoluter Top-Profi“ gewesen. „Immer, wenn wir uns in den vergangenen Jahren gesehen haben, haben wir eine richtige Freude gehabt. Er war ein ruhiger, unglaublich netter Mensch und überall, wo er gespielt hat auch sehr beliebt.“

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„Person, die ich immer bewundert habe!“
Auch aus Italien meldete sich ein ganz Großer der Fußball-Zunft zum Tod von Manninger zu Wort, niemand Geringerer als Goalie-Legende Gianluigi Buffon. Der Österreicher war 2008 als Backup für den Italiener zu Juventus Turin geholt worden und vertrat den damals verletzungsanfälligen Buffon immer wieder.

„Jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine mehr für den Verlust eines großartigen Freundes und einer großartigen Person, die ich immer bewundert habe“, schrieb Buffon auf Instagram. Du hast dich immer zu deiner Freiheit bekannt, mit dem Stolz von jemandem, der gewusst hat, was er will.“

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„Feiner Mensch und Familienvater!“
Auch Marc Janko, der Manninger bei Red Bull Salzburg als Teamkollegen erleben hatte dürfen, zeigte sich im Vorfeld der heutigen „Sky“-Europacup-Übertragungen sichtlich berührt. „Ich muss echt sagen, es hat mich sehr, sehr getroffen, weil er nicht nur ein verdienstvoller ÖFB-Spieler gewesen ist, sondern vor allen Dingen auch ein feiner Mensch und Familienvater!“

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