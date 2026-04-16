Herzog: „Manninger war total liebenswerter Mensch“

„Feiner Mensch und Familienvater!“

Auch Marc Janko, der Manninger bei Red Bull Salzburg als Teamkollegen erleben hatte dürfen, zeigte sich im Vorfeld der heutigen „Sky“-Europacup-Übertragungen sichtlich berührt. „Ich muss echt sagen, es hat mich sehr, sehr getroffen, weil er nicht nur ein verdienstvoller ÖFB-Spieler gewesen ist, sondern vor allen Dingen auch ein feiner Mensch und Familienvater!“