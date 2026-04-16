Herzog: „Manninger war total liebenswerter Mensch“

Alexander Manninger und sein tragischer Unfalltod mit gerade einmal 48 Jahren: Das Ableben des früheren ÖFB-Teamgoalies sorgt für große Schockwellen in der Welt des Fußballs! Sowohl inner- als auch außerhalb Österreichs wurde die Todesnachricht auch von früheren Weggefährten mit Bestürzung aufgenommen. So auch von Ex-Teamkapitän Andreas Herzog, der meinte: „Er war ein total liebenswerter Mensch, der immer am Boden geblieben ist!“
Wie der „Krone-„Kolumnist gegenüber „Sky“ erklärte, sei Manninger „sportlich ein absoluter Top-Profi“ gewesen. „Immer, wenn wir uns in den vergangenen Jahren gesehen haben, haben wir eine richtige Freude gehabt. Er war ein ruhiger, unglaublich netter Mensch und überall, wo er gespielt hat auch sehr beliebt.“
„Person, die ich immer bewundert habe!“
Auch aus Italien meldete sich ein ganz Großer der Fußball-Zunft zum Tod von Manninger zu Wort, niemand Geringerer als Goalie-Legende Gianluigi Buffon. Der Österreicher war 2008 als Backup für den Italiener zu Juventus Turin geholt worden und vertrat den damals verletzungsanfälligen Buffon immer wieder.
„Jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine mehr für den Verlust eines großartigen Freundes und einer großartigen Person, die ich immer bewundert habe“, schrieb Buffon auf Instagram. Du hast dich immer zu deiner Freiheit bekannt, mit dem Stolz von jemandem, der gewusst hat, was er will.“
„Feiner Mensch und Familienvater!“
Auch Marc Janko, der Manninger bei Red Bull Salzburg als Teamkollegen erleben hatte dürfen, zeigte sich im Vorfeld der heutigen „Sky“-Europacup-Übertragungen sichtlich berührt. „Ich muss echt sagen, es hat mich sehr, sehr getroffen, weil er nicht nur ein verdienstvoller ÖFB-Spieler gewesen ist, sondern vor allen Dingen auch ein feiner Mensch und Familienvater!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.