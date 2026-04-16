Russischer Ex-Minister droht Finnen und Balten

Geberländer: „Krieg darf nicht in Vergessenheit geraten“

Am Donnerstag warnten 15 Geberländer der Ukraine in Washington vor der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds davor, dass der Krieg in der Ukraine wegen des aufgeflammten Nahost-Konflikts in Vergessenheit gerät. Deutschlands Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, Europa brauche bei der Finanzierung der Ukraine Hilfe von weiteren Staaten. Er sei glücklich über den Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn. Budapest hatte immer wieder einen 90 Milliarden Euro schweren Kredit zugunsten der von Russland angegriffenen Ukraine blockiert.