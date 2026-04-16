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Konferenz mit Grillitsch und Villa ab 21 Uhr LIVE

Europa League
16.04.2026 05:27
Im Hinspiel traf Florian Grillitsch (l.) zum zwischenzeitlichen 1:0 für Braga.
Im Hinspiel traf Florian Grillitsch (l.) zum zwischenzeitlichen 1:0 für Braga.(Bild: EPA/HUGO DELGADO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiele im Europa-League-Viertelfinale: In der Konferenz sind unter anderem Florian-Grillitsch-Klub Braga, Aston Villa und der FC Porto im Einsatz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Villa geht mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in die heutige Partie gegen Bologna. Braga und Betis sowie Porto und Nottingham hatten sich in der Vorwoche jeweils mit 1:1 getrennt.

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