Konferenz mit Grillitsch und Villa ab 21 Uhr LIVE

Rückspiele im Europa-League-Viertelfinale: In der Konferenz sind unter anderem Florian-Grillitsch-Klub Braga, Aston Villa und der FC Porto im Einsatz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Villa geht mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in die heutige Partie gegen Bologna. Braga und Betis sowie Porto und Nottingham hatten sich in der Vorwoche jeweils mit 1:1 getrennt.
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