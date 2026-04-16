Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Sie glauben, dass Musk Häuser auf dem Mars baut

Wien
16.04.2026 19:41
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
0 Kommentare

Während der Vorbereitung für meinen Zeichenunterricht stieß ich auf das Thema Weltall. „Perfekt“, dachte ich, „das kann ich gleich mit der Mondumrundung der Rakete Artemis 2 verbinden. Ein Video findet sich dazu sicher.“

Tatsächlich waren die Drittklässler äußerst interessiert am Thema und motiviert für die Zeichenstunde. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte: Etliche Schüler hielten den Bericht zur Mondumrundung für gefakt. „Das hat Trump erfunden. Er will, dass Amerika toll ist.“

Große Aufregung, der Zeichenunterricht musste warten. Zuerst wurde geklärt, dass die Mission der NASA tatsächlich stattgefunden und nicht viel mit dem US-Präsidenten zu tun hatte. Selbst, wenn dieser manchmal durchaus wirre Sätze äußern mag.

Den neunjährigen Kareem beschäftigte etwas: „Elon Musk baut Häuser auf dem Mars. Wirklich, ich habe ein Video gesehen.“ Andere Kinder bestätigten das, also erneute Aufregung. Die Zeichnungen mussten immer noch warten. Ich klärte auf:“ Vielleicht möchte Herr Musk das tatsächlich. Möglich ist es derzeit nicht. Auch, wenn solche Geschichten auf social Media herumgeistern.“ Als wir uns endlich den Weltraumzeichnungen widmen konnten, waren die Drittklässler entspannt. Vielleicht, weil sie neue Erkenntnisse gewonnen hatten.

Unzählige Informationen prasseln auf unsere Schüler ein. Es ist verdammt schwierig, zwischen Tatsachen und Fake News zu unterscheiden. Aber wahrscheinlich nicht nur für Drittklässler!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.04.2026 19:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 18°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
12° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
12° / 18°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 18°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 18°
Symbol bedeckt

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
173.456 mal gelesen
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.127 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.398 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
877 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
875 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Wien
Vienna City Marathon
Hier wird Sonntag für Autofahrer zur Geduldsprobe
„Krone“-Kommentar
Sie glauben, dass Musk Häuser auf dem Mars baut
Mission Aufstieg
Lizenzkriterium erfüllt und neuer Trainer beim FAC
Sicherheitsbedenken?
Song Contest: Nur Israel noch auf Kaffeehaus-Suche
Erste Details
So will Wien kriminelle Kinder jetzt festhalten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf