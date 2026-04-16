Sie glauben, dass Musk Häuser auf dem Mars baut

Den neunjährigen Kareem beschäftigte etwas: „Elon Musk baut Häuser auf dem Mars. Wirklich, ich habe ein Video gesehen.“ Andere Kinder bestätigten das, also erneute Aufregung. Die Zeichnungen mussten immer noch warten. Ich klärte auf:“ Vielleicht möchte Herr Musk das tatsächlich. Möglich ist es derzeit nicht. Auch, wenn solche Geschichten auf social Media herumgeistern.“ Als wir uns endlich den Weltraumzeichnungen widmen konnten, waren die Drittklässler entspannt. Vielleicht, weil sie neue Erkenntnisse gewonnen hatten.