Hier wird Sonntag für Autofahrer zur Geduldsprobe

Ein Abschnitt schon Freitag gesperrt

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf massive Einschränkungen einstellen: Erste Sperren treten bereits ab 4.15 Uhr in Kraft, etwa auf der Wagramer Straße und bei wichtigen Autobahnabfahrten der A22. Die Ringstraße wird in mehreren Abschnitten teils bis in die Abendstunden gesperrt bleiben – ein Abschnitt sogar schon ab Freitagabend.