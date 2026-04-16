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Vienna City Marathon

Hier wird Sonntag für Autofahrer zur Geduldsprobe

Wien
16.04.2026 19:45
Am Sonntag gehören die Wiener Straßen den Läufern.
Am Sonntag gehören die Wiener Straßen den Läufern.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Am kommenden Sonntag wird Wien erneut zur Laufmetropole Europas – doch für Autofahrer heißt das vor allem eines: Geduld mitbringen! Der Vienna City Marathon sorgt für umfangreiche Straßensperren und Verkehrsbehinderungen in der ganzen Stadt. Die erste Blockade gibt es bereits Freitagabend.

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Bereits in den frühen Morgenstunden geht es los: Um 8 Uhr startet der neue Bewerb „Tchibo Coffee Run 10K“ von der Wagramer Straße über die Reichsbrücke bis zur Ringstraße beim Burgtheater. Nur eine Stunde später, um 9 Uhr, folgen die Hauptbewerbe – Marathon, Staffelmarathon und Halbmarathon. Der Startbereich liegt dabei auf der Wagramer Straße im 22. Bezirk.

Ganz Wien wird zur Laufstrecke
Die Läufer durchqueren die ganze Stadt – von der Reichsbrücke über die Prater Hauptallee bis hin zur Ringstraße und weiter zur Schlossallee. Besonders betroffen sind zentrale Verkehrsadern wie Praterstern, Lassallestraße, Schüttelstraße, die Linke Wienzeile sowie die gesamte Ringstraße.

Ein Abschnitt schon Freitag gesperrt
Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf massive Einschränkungen einstellen: Erste Sperren treten bereits ab 4.15 Uhr in Kraft, etwa auf der Wagramer Straße und bei wichtigen Autobahnabfahrten der A22. Die Ringstraße wird in mehreren Abschnitten teils bis in die Abendstunden gesperrt bleiben – ein Abschnitt sogar schon ab Freitagabend.

(Bild: ÖAMTC)

Besonders hart trifft es den Bereich rund um den Ring: Zwischen Operngasse und Stadiongasse gelten Sperren von 5.45 Uhr bis fast 20 Uhr. Auch der Abschnitt beim Burgtheater, wo sich das Ziel befindet, bleibt bis in den Abend hinein blockiert.

Brücken zeitweise unpassierbar
Auch im Prater und entlang des Donaukanals geht am Sonntag kaum etwas: Praterstern, Hauptallee, Schüttelstraße sowie die Untere und Obere Donaustraße sind stundenlang gesperrt. Dazu kommen Brücken wie die Aspernbrücke, Franzensbrücke oder Friedensbrücke, die ebenfalls zeitweise unpassierbar sind.

Die Reichsbrücke wird am Sonntag zur Laufstrecke – für Autos geht hier stundenlang nichts mehr.
Die Reichsbrücke wird am Sonntag zur Laufstrecke – für Autos geht hier stundenlang nichts mehr.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Die gute Nachricht: Die Wiener U-Bahnen sind – abgesehen von Baustellen – ganz normal unterwegs. Auch die großen Stadtautobahnen (A1, A2, A4, A22, A23 sowie S1 und S2) bleiben grundsätzlich frei befahrbar.

Aber Achtung bei den Abfahrten! 
Gesperrt sind am Sonntag unter anderem die Ausfahrten von der Südost Tangente (A23) Richtung Zentrum bzw. Schüttelstraße sowie die Zufahrt von der Ostautobahn (A4) in die Innenstadt beim Knoten Prater – und zwar von 8 bis 15.45 Uhr. Ausweichen ist hier nur über Handelskai oder Gürtel möglich.

Auch im Norden gibt es Einschränkungen: Von der Donauufer Autobahn (A22) kann man Richtung Kagran bzw. Wagramer Straße zwischen 4.15 und 13 Uhr nicht abfahren. Betroffen sind außerdem die Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts.

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